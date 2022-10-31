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Благотворители рассказали, как грантовые конкурсы помогают бороться с безработицей

Благотворители рассказали, как грантовые конкурсы помогают бороться с безработицей

Киев • УНН

 • 209991 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По данным Министерства экономики Украины, безработица в стране до конца года составит 30%. В благотворительном фонде “МХП-Громаді” отметили, что улучшить ситуацию может участие громад и отдельных граждан в грантовых конкурсах таких как “Делай свое”, где можно выиграть финансирование и начать или развить собственное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

Цитата

“2 месяца назад мы завершили конкурс украинских бизнес-идей “Делай свое”. Определили победителей, предоставили финансирование, теперь мониторим процессы. И у нас напрашивается свой прогноз: если все попытаются адаптироваться к новым вызовам, переформатировать свои навыки и проявить решимость действовать, мы существенно уменьшим тот пессимистический процент”, - говорится в сообщении.

Детали

В Фонде поделились тремя историями победителей конкурса из Киевской области. Так благодаря гранту Виталий Хоменко из города Тараща смог приобрести необходимое оборудование и открыть собственное семейное дело - выращивание огурцов и зелени в теплице. Также благодаря победе в конкурсе в общественно-политической газете Бориспольщины “Трудовая Слава” появилась новая патриотическая рубрика “Герои среди нас”. У журналистов появилась возможность делать качественные репортажи, зарисовки и интервью о предпринимателях, волонтерских и общественных инициативах, которые в сложное время поддерживают государство и приближают победу. Третий победитель - Павел Волощенко с Демовщины, который за счет выигранных средств смог расширить собственное производство развивающих и обучающих игрушек из дерева для детей.

История конкурса бизнес-идей “Делай свое”

Грантовый конкурс для бизнес-проектов сельских предпринимателей при финансовой поддержке МХП стартовал в 2016 году. Тогда он назывался "Село. Шаги к развитию". За время действия конкурса более 300 человек смогли начать бизнес в сельской местности, получив грантовую поддержку на сумму более 16 млн гривен. В 2020-м конкурс переименовали в "Делай свое" и расширили географию проведения.

Конкурс “Делай свое” реализуется в таких областях: Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Киевская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская и Волынская области.

Напомним

В рамках конкурса “Делай свое” благотворительный фонд “МХП-Громаді” выделил более 6 млн грн на гранты для микробизнеса. 

Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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