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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 31241 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 57167 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 76759 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 87995 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 97429 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113561 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115004 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126359 просмотра

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Чумак отказался от жалобы относительно закрытия дела "Роттердам+": апелляция ВАКС поддержала

Чумак отказался от жалобы относительно закрытия дела "Роттердам+": апелляция ВАКС поддержала

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного приняла отказ бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака от апелляционной жалобы на решение судьи ВАКС, которая отказалась возобновлять дело "Роттердам+". Отказ Чумак подал из-за того, что уже есть решение другой судьи о возобновлении дела, передает корреспондент УНН.

"Постановил, принять заявление адвоката Гаврилюк,.. действующей в интересах Чумака об отказе от апелляционной жалобы. Закрыть апелляционное производство по апелляционной жалобе адвоката Гаврилюк, представленной в интересах Чумака на решение... Высшего антикоррупционного суда от 24.09.2020 года об отказе в удовлетворении жалобы на решение прокурора САП Пономаренко о закрытии уголовного производства..." - сказал судья.

Добавим, что бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак подал отказ, ведь уже есть решение другой инстанции о возобновлении дела.

Напомним, Высший антикоррупционный суд возобновил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам+".

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отказал в отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко по делу "Роттердам+".

Так, прокурор САП Виталий Пономаренко подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о восстановлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам+".

Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.

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