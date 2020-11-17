Чумак отказался от жалобы относительно закрытия дела "Роттердам+": апелляция ВАКС поддержала

"Постановил, принять заявление адвоката Гаврилюк,.. действующей в интересах Чумака об отказе от апелляционной жалобы. Закрыть апелляционное производство по апелляционной жалобе адвоката Гаврилюк, представленной в интересах Чумака на решение... Высшего антикоррупционного суда от 24.09.2020 года об отказе в удовлетворении жалобы на решение прокурора САП Пономаренко о закрытии уголовного производства..." - сказал судья.

Добавим, что бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак подал отказ, ведь уже есть решение другой инстанции о возобновлении дела.

Напомним, Высший антикоррупционный суд возобновил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам+".



Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отказал в отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко по делу "Роттердам+".



Так, прокурор САП Виталий Пономаренко подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о восстановлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам+".



Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.