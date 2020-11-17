Чумак відмовився від скарги щодо закриття справи "Роттердам+": апеляція ВАКС підтримала

“Постановив, прийняти заяву адвоката Гаврилюк,.. яка діє в інтересах Чумака про відмову в апеляційній скарзі. Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою адвоката Гаврилюк, поданої в інтересах Чумака на ухвалу... Вищого антикорупційного суду від 24.09.2020 року про відмову у задоволенні скарги на рішення прокурора САП Пономаренка про закриття кримінального провадження...” — сказав суддя.

Додамо, що колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак подав відмову, адже вже є рішення іншої інстанції про відновлення справи.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”.



Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка у справі “Роттердам+”.



Так, прокурор САП Віталій Пономаренко подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції про відновлення кримінального провадження у справі про формулу “Роттердам+”.



Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.