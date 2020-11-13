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Чумак: в обнулении э-деклараций заинтересованы многие депутаты, в том числе - Суркис

Чумак: в обнулении э-деклараций заинтересованы многие депутаты, в том числе - Суркис

Киев  •  УНН

 • 11063 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Законопроект о роспуске КСУ имеет цель заблокировать проверку электронных деклараций в 2021 году. В этом заинтересованы многие народные депутаты, в том числе - Григорий Суркис. Об этом заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак, передает УНН со ссылкой на НВ.

"Это все для них - как манна небесная. Это все делалось ради этого - чтобы обнулить всю эту историю. У Суркиса, кажется, проблемы с декларациями", - сказал Чумак, добавив, что таких как Суркис - много.

"Куча заинтересованных людей сидит в парламенте. Конечно, сейчас консенсус можно собрать, если сказать: "Мы вам все прощаем, что было до этого, вы там дальше подчистите хвосты, а проверять вас будут только в 2022 году", - предложил экс-заместитель генерального прокурора .

По его мнению, все, что разрушено Конституционным судом - не восстановить.

"Просто нет другого механизма. Все, что разрушено Конституционным судом - его не восстановить. Его можно восстановить только одним способом - если решение не было. А оно было", - сказал Чумак.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Произошло это по представлению 47 нардепов, среди которых, в частности, Григорий Суркис, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Григорий Мамка, Вадим Столар и др.

Пока Реестр деклараций НАПК был закрыт, Петр Порошенко "засветил" дивиденды, а Григорий Суркис - новый кредит.

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