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Чумак: в обнуленні е-декларацій зацікавлені багато депутатів, в тому числі - Суркіс

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Законопроект про розпуск КСУ має на меті заблокувати перевірку електронних декларацій в 2021 році. У цьому зацікавлені багато народних депутатів, в тому числі - Григорій Суркіс. Про це заявив ексзаступник генерального прокурора України Віктор Чумак, передає УНН з посиланням на НВ.

"Це все їм - як манна небесна. Це все робилося заради цього - щоб обнулити всю цю історію. У Суркіса, здається, проблеми з деклараціями", - сказав Чумак, додавши, що таких як Суркіс - багато.

"Купа зацікавлених людей сидить в парламенті. Звичайно, зараз консенсус можна зібрати, якщо сказати: "Ми вам все прощаємо, що було до цього, ви там далі підчистіть хвости, а перевіряти вас будуть тільки в 2022 році", - запропонував ексзаступник генерального прокурора.

На його думку, все, що зруйновано Конституційним судом - не відновити.

"Просто немає іншого механізму. Все, що зруйновано Конституційним судом - його не відновити. Його можна відновити тільки єдиним способом - якщо рішення не було. А воно було", - сказав Чумак.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав не відповідною Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Сталося це за поданням 47 нардепів, серед яких, зокрема, Григорій Суркіс, Сергій і Юлія Льовочкіни, Наталія Королевська, Григорій Мамка, Вадим Столар та ін.

Поки Реєстр декларацій НАЗК був закритий, Петро Порошенко "засвітив" дивіденди, а Григорій Суркіс - новий кредит.

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