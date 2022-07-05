Великолепная работа ПВО: воздушные силы ВСУ сбили 3 ракеты, которые россияне запустили с Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Воздушные силы ВС Украины сбили три ракеты, которые запустили россияне из Черного моря. Об этом сообщает УНН.
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"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Как сообщают воздушные силы, подразделениями противовоздушной обороны ПВК ''Запад'' сбиты три ракеты врага.
Напомним
Есть информация о трех "прилетах" ракет в Хмельницком районе.