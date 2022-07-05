Чудова робота ППО: повітряні сили ЗСУ збили 3 ракети, які росіяни запустили з Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Повітряні сили ЗС України збили три ракети, які запустили росіяни з Чорного моря. Про це повідомляє УНН.
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"Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють повітряні сили, підрозділами протиповітряної оборони ПВК ''Захід'' збито три ракети ворога.
Нагадаємо
Є інформація про три "прильоти" ракет у Хмельницькому районі.