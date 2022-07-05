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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 11667 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Чудова робота ППО: повітряні сили ЗСУ збили 3 ракети, які росіяни запустили з Чорного моря

Чудова робота ППО: повітряні сили ЗСУ збили 3 ракети, які росіяни запустили з Чорного моря

Київ • УНН

 • 174903 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Повітряні сили ЗС України збили три ракети, які запустили росіяни з Чорного моря. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють повітряні сили, підрозділами протиповітряної оборони ПВК ''Захід'' збито три ракети ворога.

Нагадаємо

Є інформація про три "прильоти" ракет у Хмельницькому районі.

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