Чудова робота ППО: повітряні сили ЗСУ збили 3 ракети, які росіяни запустили з Чорного моря

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"Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють повітряні сили, підрозділами протиповітряної оборони ПВК ''Захід'' збито три ракети ворога.

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Є інформація про три "прильоти" ракет у Хмельницькому районі.