Что празднуют 5 июля в Украине и мире
Киев • УНН
В первое воскресенье июля в Украине чествуют воинов Военно-Морских Сил и работников морского и речного флота. Также 5 июля отмечают День бикини и День трудоголика.
В этом году первое воскресенье июля является очень важной датой для украинских военных моряков, а также днём памяти о выдающихся победах на востоке Украины. Кроме того, в мире отмечают несколько интересных и необычных неофициальных праздников, пишет УНН.
День Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины
Это профессиональный праздник военных моряков традиционно отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Это день мужественных воинов, которые защищают морские рубежи нашего государства, обеспечивают безопасность судоходства и ежедневно доказывают, что Чёрное море не принадлежит оккупантам.
День работников морского и речного флота
Также отмечается в первое воскресенье июля. Это профессиональный праздник всех, кто работает на гражданских судах, в портах и на судоремонтных заводах, обеспечивая морскую и речную логистику.
День освобождения Краматорска и Славянска
Именно 5 июля 2014 года украинские военные после продолжительных боёв подняли сине-жёлтые флаги над этими городами, освободив их от пророссийских боевиков.
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Всемирный день бикини (World Bikini Day)
5 июля 1946 года французский модельер Луи Реар представил новый раздельный купальник, который получил своё название в честь атолла Бикини (где тогда проводились ядерные испытания). Дизайн стал настоящим «взрывом» в мире моды и навсегда изменил пляжную культуру.
День трудоголика (Workaholics Day)
Неофициальный праздник, посвящённый людям, которые не представляют своей жизни без работы. Поскольку в этом году праздник выпадает на воскресенье, это идеальный повод для всех трудоголиков отложить дела, выключить уведомления в рабочих чатах и наконец полноценно отдохнуть.
День памяти преподобного Афанасия Афонского
По новому (новоюлианскому) календарю в этот день почитают византийского монаха Афанасия (X век), который основал первый и главный монастырь на святой горе Афон — Великую Лавру. Он является одним из самых почитаемых святых среди монашества.
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