Что празднуют 5 июля в Украине и мире

$44.8051.08
ukenru
22:05 • 5728 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура
4 июля, 20:59 • 17092 просмотра
Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенокVideo
Эксклюзив
4 июля, 18:11 • 19442 просмотра
Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады
4 июля, 14:14 • 30823 просмотра
Зеленский провел совещание с командованием ВМС в Одесской области: речь шла об увеличении количества вертолетов для противодействия дронам
Эксклюзив
4 июля, 12:36 • 40228 просмотра
Как правильно использовать SPF летом и защитить кожу от солнца
4 июля, 12:14 • 35002 просмотра
Полиция разыскала водителя кроссовера из-за вероятной роли в ДТП на Николаевщине с 12 погибшимиPhotoVideo
4 июля, 09:46 • 32864 просмотра
"путин решил солгать" миру и Трампу: Зеленский опроверг заявление главы кремля о захвате Константиновки
4 июля, 07:08 • 31614 просмотра
Украинские атаки вывели из строя 42,74% нефтепереработки рфPhoto
3 июля, 20:28 • 34952 просмотра
В Сумах умер тяжело раненый в результате авиаудара человек, число жертв возросло до четырех
3 июля, 19:02 • 50318 просмотра
Украинский национальный пантеон будет в составе заповедника «Киево-Печерская лавра» — решение правительства
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.5м/с
79%
746мм
Популярные новости
Европа должна иметь инструменты для конфискации и продажи нефти, которую перевозит теневой флот - Зеленский4 июля, 17:36 • 3332 просмотра
В Сумах вводят дополнительное оповещение об угрозе КАБов4 июля, 17:52 • 2996 просмотра
Покушение в Монако: СМИ сообщают, что Ермолаев вышел из комы и его состояние улучшилось4 июля, 18:38 • 14625 просмотра
Украине в море нужна линия обороны с дронами-перехватчиками - Зеленский4 июля, 18:55 • 2622 просмотра
В Тегеране прощаются с верховным лидером Али Хаменеи - Трамп не верит слезам иранцевVideo21:32 • 3638 просмотра
публикации
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 35170 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 46957 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 71784 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 64650 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 70567 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Николаевская область
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 33140 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 28221 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 26957 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 34687 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 62120 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Что празднуют 5 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В первое воскресенье июля в Украине чествуют воинов Военно-Морских Сил и работников морского и речного флота. Также 5 июля отмечают День бикини и День трудоголика.

Что празднуют 5 июля в Украине и мире

В этом году первое воскресенье июля является очень важной датой для украинских военных моряков, а также днём памяти о выдающихся победах на востоке Украины. Кроме того, в мире отмечают несколько интересных и необычных неофициальных праздников, пишет УНН.

День Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины

Это профессиональный праздник военных моряков традиционно отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Это день мужественных воинов, которые защищают морские рубежи нашего государства, обеспечивают безопасность судоходства и ежедневно доказывают, что Чёрное море не принадлежит оккупантам.

День работников морского и речного флота

Также отмечается в первое воскресенье июля. Это профессиональный праздник всех, кто работает на гражданских судах, в портах и на судоремонтных заводах, обеспечивая морскую и речную логистику.

День освобождения Краматорска и Славянска 

Именно 5 июля 2014 года украинские военные после продолжительных боёв подняли сине-жёлтые флаги над этими городами, освободив их от пророссийских боевиков.

Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенок04.07.26, 23:59 • 17088 просмотров

Всемирный день бикини (World Bikini Day)

 5 июля 1946 года французский модельер Луи Реар представил новый раздельный купальник, который получил своё название в честь атолла Бикини (где тогда проводились ядерные испытания). Дизайн стал настоящим «взрывом» в мире моды и навсегда изменил пляжную культуру.

День трудоголика (Workaholics Day)

Неофициальный праздник, посвящённый людям, которые не представляют своей жизни без работы. Поскольку в этом году праздник выпадает на воскресенье, это идеальный повод для всех трудоголиков отложить дела, выключить уведомления в рабочих чатах и наконец полноценно отдохнуть.

День памяти преподобного Афанасия Афонского

По новому (новоюлианскому) календарю в этот день почитают византийского монаха Афанасия (X век), который основал первый и главный монастырь на святой горе Афон — Великую Лавру. Он является одним из самых почитаемых святых среди монашества.

Ватикан отлучил от церкви всех членов ультраконсервативной группы SSPX02.07.26, 16:13 • 3753 просмотра

Александра Месенко

Общество