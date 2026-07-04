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Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенок

Киев • УНН

 • 5296 просмотра

Под российским авиаударом оказался торговый объект в Краматорске, возник масштабный пожар. Количество раненых возросло, среди пострадавших есть ребенок.

Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенок

Количество раненых в результате вражеского авиаудара по Краматорску возросло до людей, среди пострадавших - ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Подробности

Отмечается, что под российским ударом оказался торговый объект, возник масштабный пожар.

Во время тушения огня спасателям неоднократно приходилось переходить в укрытие из-за угрозы повторных вражеских атак. Несмотря на смертельную опасность, пожарные ликвидировали возгорание на площади 1300 кв.м

- говорится в сообщении.

Напомним

Как минимум 3 человека получили ранения в результате атаки на Краматорск. Среди раненых - ребенок 2015 года рождения.

рф ударила по многоэтажке Краматорска - ранены четыре человека16.06.26, 17:38 • 9479 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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