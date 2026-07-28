Что празднуют 28 июля в Украине и мире
Киев • УНН
28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом и День охраны природы. В Украине по новому календарю чтят память апостолов от 70-ти.
28 июля мировое сообщество сосредотачивает внимание на глобальных вопросах здравоохранения и экологии в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом и Дня охраны природы. В Украине по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостолов от 70-ти, пишет УНН.
Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day)
Официальный праздник под эгидой ВОЗ. Дата выбрана в честь дня рождения лауреата Нобелевской премии Баруха Бламберга, который открыл вирус гепатита B и создал первую вакцину против него. Цель дня - повысить осведомленность об угрозе вирусных гепатитов и важности тестирования и вакцинации.
Всемирный день охраны природы (World Nature Conservation Day)
Глобальная экологическая инициатива, направленная на привлечение внимания общества к проблемам сохранения природных ресурсов, защиты флоры и фауны и осознанного потребления ради будущих поколений.
Дикие пчелы и бабочки в Европе на грани исчезновения - Международный союз охраны природы12.10.25, 18:13 • 4989 просмотров
День молочного шоколада (National Milk Chocolate Day)
Популярный гастрономический праздник в США, посвященный самому нежному и самому любимому виду шоколада в мире.
День аквапарка (Waterpark Day)
Летний развлекательный праздник, призывающий спасаться от июльской жары, весело проводя время на водных горках и в бассейнах.
Больше Титаника: гигантский лайнер с аквапарком и десятками баров спустят на воду в следующем году04.09.25, 18:10 • 10144 просмотра
День памяти апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена
По новому (новоюлианскому) календарю, 28 июля чтят первых диаконов христианской церкви. В народе этот день называли "Прохоры-Пармены". Главная традиция запрещала любые коммерческие начинания: считалось, что в этот день не стоит ничего продавать, покупать или обменивать, ибо сделка будет неудачной, а вещь быстро сломается или потеряется.
Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 28 июля традиционно отмечают День памяти равноапостольного князя Владимира и День Крещения Киевской Руси-Украины. Отметим, что после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый стиль эти праздники сместились и теперь официально отмечаются в Украине 15 июля.
В Киево-Печерской лавре прошла литургия по случаю 975-летия основания святыни11.07.26, 01:53 • 14486 просмотров