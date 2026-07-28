Что празднуют 28 июля в Украине и мире

28 июля мировое сообщество сосредотачивает внимание на глобальных вопросах здравоохранения и экологии в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом и Дня охраны природы. В Украине по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостолов от 70-ти, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day)

Официальный праздник под эгидой ВОЗ. Дата выбрана в честь дня рождения лауреата Нобелевской премии Баруха Бламберга, который открыл вирус гепатита B и создал первую вакцину против него. Цель дня - повысить осведомленность об угрозе вирусных гепатитов и важности тестирования и вакцинации.

Всемирный день охраны природы (World Nature Conservation Day)

Глобальная экологическая инициатива, направленная на привлечение внимания общества к проблемам сохранения природных ресурсов, защиты флоры и фауны и осознанного потребления ради будущих поколений.

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День молочного шоколада (National Milk Chocolate Day)

Популярный гастрономический праздник в США, посвященный самому нежному и самому любимому виду шоколада в мире.

День аквапарка (Waterpark Day)

Летний развлекательный праздник, призывающий спасаться от июльской жары, весело проводя время на водных горках и в бассейнах.

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День памяти апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена

По новому (новоюлианскому) календарю, 28 июля чтят первых диаконов христианской церкви. В народе этот день называли "Прохоры-Пармены". Главная традиция запрещала любые коммерческие начинания: считалось, что в этот день не стоит ничего продавать, покупать или обменивать, ибо сделка будет неудачной, а вещь быстро сломается или потеряется.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 28 июля традиционно отмечают День памяти равноапостольного князя Владимира и День Крещения Киевской Руси-Украины. Отметим, что после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый стиль эти праздники сместились и теперь официально отмечаются в Украине 15 июля.

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