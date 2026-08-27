Что празднуют 27 августа в Украине и мире
Киев • УНН
В Украине 27 августа празднуют День сала, а в мире — День бокса и независимости Молдовы. Верующие чтут Пимена Великого.
27 августа в Украине отмечают любимый неофициальный праздник — День сала, а в мире празднуют Международный день бокса и День независимости Молдовы. В этот день верующие чтят память преподобного Пимена Великого, пишет УНН.
День сала
Хотя этот праздник не имеет официального государственного статуса, он невероятно популярен среди украинцев и настоящих ценителей национальной кухни. Сало издавна считается кулинарным символом Украины, мощным источником энергии и неотъемлемым атрибутом традиционного застолья.
Международный день бокса (International Boxing Day)
Этот глобальный спортивный праздник был официально признан Международной ассоциацией бокса (IBA) и с 2021 года отмечается именно 27 августа. Главная цель дня — популяризация бокса среди молодежи, поддержка спортсменов и чествование их тяжелого труда на ринге.
День независимости Республики Молдова
27 августа 1991 года парламент Молдовы принял Декларацию о независимости, официально выйдя из состава Советского Союза. Это главный государственный праздник нашей соседней страны, который сопровождается торжествами, концертами и патриотическими мероприятиями.
День памяти преподобного Пимена Великого
По новому календарю 27 августа православные верующие чтят память преподобного Пимена Великого, который был одним из самых известных египетских пустынников. Он прославился своими глубокими наставлениями, жизненной мудростью и строгой аскетической жизнью, став духовным наставником для многих монахов. В народе этот день часто связывали с завершением сбора урожая поздних летних ягод и активной подготовкой хозяйства к осенним холодам.
По старому календарю 27 августа отмечается предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, а также чтится память пророка Михея и перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. Согласно народным приметам, в «Михея-Тиховея» крестьяне внимательно наблюдали за ветром: если он тихий, осень обещает быть теплой и солнечной. Если же дул сильный и порывистый ветер — следовало готовиться к ненастной и дождливой осени.