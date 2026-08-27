Что празднуют 27 августа в Украине и мире

$44.670.0352.090.07
ukenru
04:30 • 11915 просмотра
Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары
04:24 • 11746 просмотра
Глава ЦРУ Рэтклифф в Москве предупредил Россию не атаковать страны НАТО — CBS News
01:35 • 9264 просмотра
рф располагает до 17 переоборудованными пусковыми установками С-400 для ударов ракетами РМ-48У по УкраинеPhoto
00:51 • 17742 просмотра
Россияне атаковали Киев и ряд городов Украины, применили баллистику, а в столице работала ПВО
26 августа, 23:36 • 18088 просмотра
В Керченском проливе возобновилась утечка мазута из затонувших танкеров
26 августа, 20:54 • 15122 просмотра
россияне атаковали Роменскую громаду в Сумской области девятью дронами, погибла 66-летняя женщина
26 августа, 19:09 • 19532 просмотра
Количество украинцев, пропавших без вести после внезапных наводнений в Непале, возросло до 53 — МИД
26 августа, 18:45 • 18282 просмотра
На Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7Photo
26 августа, 16:57 • 20602 просмотра
путин рассматривает возможность нанесения более мощных ударов по Киеву, в том числе с применением ядерного оружия — СМИ
26 августа, 16:14 • 33974 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.4м/с
65%
754мм
Популярные новости
Сибига призвал Мальту усилить защиту судоходства в Чёрном море и санкционное давление на рф26 августа, 20:25 • 7888 просмотра
Молдова заявила о новом нарушении своего воздушного пространства БПЛА со стороны Украины26 августа, 20:40 • 7320 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 11576 просмотра
Россия атаковала Запорожье, трое человек получили ранения26 августа, 23:25 • 7262 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto00:07 • 10881 просмотра
публикации
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 33969 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto26 августа, 13:15 • 33325 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto26 августа, 11:45 • 38925 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 53679 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
26 августа, 07:05 • 44979 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джон Ратклифф
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Тибет
Непал
Реклама
УНН Lite
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto00:07 • 10984 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 11676 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 41823 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 40331 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 42413 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета Storm Shadow
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-400
9К720 Искандер
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Что празднуют 27 августа в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1998 просмотра

В Украине 27 августа празднуют День сала, а в мире — День бокса и независимости Молдовы. Верующие чтут Пимена Великого.

Что празднуют 27 августа в Украине и мире

27 августа в Украине отмечают любимый неофициальный праздник — День сала, а в мире празднуют Международный день бокса и День независимости Молдовы. В этот день верующие чтят память преподобного Пимена Великого, пишет УНН

День сала

Хотя этот праздник не имеет официального государственного статуса, он невероятно популярен среди украинцев и настоящих ценителей национальной кухни. Сало издавна считается кулинарным символом Украины, мощным источником энергии и неотъемлемым атрибутом традиционного застолья. 

Международный день бокса (International Boxing Day)

Этот глобальный спортивный праздник был официально признан Международной ассоциацией бокса (IBA) и с 2021 года отмечается именно 27 августа. Главная цель дня — популяризация бокса среди молодежи, поддержка спортсменов и чествование их тяжелого труда на ринге. 

День независимости Республики Молдова

27 августа 1991 года парламент Молдовы принял Декларацию о независимости, официально выйдя из состава Советского Союза. Это главный государственный праздник нашей соседней страны, который сопровождается торжествами, концертами и патриотическими мероприятиями.

День памяти преподобного Пимена Великого

По новому  календарю 27 августа православные верующие чтят память преподобного Пимена Великого, который был одним из самых известных египетских пустынников. Он прославился своими глубокими наставлениями, жизненной мудростью и строгой аскетической жизнью, став духовным наставником для многих монахов. В народе этот день часто связывали с завершением сбора урожая поздних летних ягод и активной подготовкой хозяйства к осенним холодам.

По старому календарю 27 августа отмечается предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, а также чтится память пророка Михея и перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. Согласно народным приметам, в «Михея-Тиховея» крестьяне внимательно наблюдали за ветром: если он тихий, осень обещает быть теплой и солнечной. Если же дул сильный и порывистый ветер — следовало готовиться к ненастной и дождливой осени.

Александра Месенко

ОбществоКультураНовости Мира
Украина
Молдова