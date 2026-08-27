Що святкують 27 серпня в Україні та світі

27 серпня в Україні відзначають улюблене неофіційне свято - День сала, а у світі святкують Міжнародний день боксу та День незалежності Молдови, В цей день віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена Великого, пише УНН.

День сала

Хоча це свято не має офіційного державного статусу, воно є неймовірно популярним серед українців та справжніх поціновувачів національної кухні. Сало здавна вважається кулінарним символом України, потужним джерелом енергії та невід'ємним атрибутом традиційного застілля.

Міжнародний день боксу (International Boxing Day)

Це глобальне спортивне свято було офіційно визнане Міжнародною асоціацією боксу (IBA) і з 2021 року відзначається саме 27 серпня. Головна мета дня - популяризація боксу серед молоді, підтримка спортсменів та вшанування їхньої важкої праці на рингу.

День незалежності Республіки Молдова

27 серпня 1991 року парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність, офіційно вийшовши зі складу Радянського Союзу. Це найголовніше державне свято нашої сусідньої країни, яке супроводжується урочистостями, концертами та патріотичними заходами.

День пам'яті преподобного Пімена Великого

За новим календарем 27 серпня православні віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена Великого, який був одним із найвідоміших єгипетських пустельників. Він прославився своїми глибокими повчаннями, життєвою мудрістю та суворим аскетичним життям, ставши духовним наставником для багатьох ченців. У народі цей день часто пов'язували із завершенням збору врожаю пізніх літніх ягід та активною підготовкою господарства до осінніх холодів.

За старим календарем 27 серпня відзначається Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, а також вшановується пам'ять пророка Міхея та перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. За народними прикметами на "Міхея-Тиховія" селяни уважно спостерігали за вітром: якщо він тихий, осінь обіцяє бути теплою і сонячною. Якщо ж дув сильний і поривчастий вітер - варто було готуватися до непогодної та дощової осені.