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Что празднуют 23 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1898 просмотра

23 сентября отмечают международные, государственные и религиозные даты, в частности День жестовых языков и осеннее равноденствие. Украина чтит Иоанна Крестителя.

Что празднуют 23 сентября в Украине и мире

23 сентября в мире отмечают Международный день жестовых языков под эгидой ООН, День бисексуальности и День рождения жевательной резинки, а Королевство Саудовская Аравия празднует свой главный Национальный праздник. В церковном календаре по новому стилю отмечают один из важных праздников — Зачатие честного и славного пророка Иоанна Крестителя, а по старому стилю чтят святых мучениц Миноodору, Митродору и Нимфодору, пишет УНН.

Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages)

Официальная дата под эгидой ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи в 2017 году. Дата выбрана в память об основании Всемирной федерации глухих (WFD) 23 сентября 1951 года. Событие подчеркивает важность сохранения и развития жестовых языков как полноценных естественных языков для обеспечения прав людей с нарушениями слуха, их социальной инклюзии, доступа к образованию, информации и культурной жизни.

 День основания Королевства Саудовская Аравия (Saudi National Day)

Главный национальный и государственный праздник страны в честь объединения Королевства Неджд и Хиджаз в единое суверенное государство — Королевство Саудовская Аравия — 23 сентября 1932 года под руководством короля Абдель-Азиза ибн Сауда. Праздник отмечается военными парадами, световыми шоу, праздничными салютами и традиционными культурными фестивалями по всей стране.

 День видимости бисексуальности (Celebrate Bisexuality Day / Bi Visibility Day)

Международная дата, отмечаемая с 1999 года по инициативе правозащитников и активистов из США. День призван привлечь внимание к противодействию стигматизации, преодолению предубеждений, повышению осведомленности общества о правах бисексуальных людей и защите их от дискриминации во всех сферах общественной жизни.

 День рождения жевательной резинки (Chewing Gum Day)

Неофициальная историческая дата в честь события 23 сентября 1848 года, когда американский изобретатель Джон Кёртис изготовил и выставил на продажу в штате Мэн первую в мире коммерческую жевательную резинку из сосновой смолы и пчелиного воска, положив начало созданию современной кондитерской индустрии.

 День осеннего равноденствия 

Период, когда солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное, вследствие чего продолжительность дня и ночи на всей планете становится практически одинаковой. Астрономическое начало осени в Северном полушарии traditionally ассоциируется со сбором последнего урожая, естественным циклом обновления и подготовкой к зимнему периоду.

 Зачатие честного, славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

По новому календарю православные и греко-католические верующие отмечают Зачатие честного, славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Праздник установлен в честь события, описанного в Евангелии от Луки, когда архангел Гавриил возвестил праведному священнику Захарии в Иерусалимском храме о будущем рождении сына у его бездетной и престарелой супруги Елизаветы. Также в этот день чтят память святой мученицы Ираиды (Раисы) Александрийской, которая в IV веке добровольно присоединилась к христианам, которых вела мученическая стража, и приняла смерть за веру.

 По старому календарю (юлианскому). Верующие чтят память святых мучениц Миноodоры, Митродоры и Нимфодоры — трех родных сестер из Вифинии (Малая Азия), которые в начале IV века во время преследований императора Максимиана отказались отречься от христианства и воздать почести языческим богам, отдав жизнь под жестокими пытками. Также в этот день вспоминают преподобного Павла Послушливого, Печерского (в Ближних пещерах), и святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

Александра Месенко

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