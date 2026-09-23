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Що святкують 23 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

23 вересня відзначають міжнародні, державні й релігійні дати, зокрема День жестових мов та осіннє рівнодення. Україна вшановує Івана Хрестителя.

Що святкують 23 вересня в Україні та світі

23 вересня у світі відзначають Міжнародний день жестових мов під егідою ООН, День бісексуальності та День народження жувальної гумки, а Королівство Саудівська Аравія святкує своє головне Національне свято. У церковному календарі за новим стилем відзначають одне з важливих свят — Зачаття чесного і славного пророка Івана Хрестителя, а за старим стилем вшановують святих мучениць Минодору, Митродору і Німфодору, пише УНН.

Міжнародний день жестових мов (International Day of Sign Languages)

Офіційна дата під егідою ООН, встановлена резолюцією Генеральної Асамблеї у 2017 році. Дата обрана на згадку про заснування Всесвітньої федерації глухих (WFD) 23 вересня 1951 року. Подія підкреслює важливість збереження та розвитку жестових мов як повноцінних природних мов для забезпечення прав людей із порушеннями слуху, їхньої соціальної інклюзії, доступу до освіти, інформації та культурного життя.

 День заснування Королівства Саудівська Аравія (Saudi National Day)

Головне національне та державне свято країни на честь об'єднання Королівства Неджд і Хіджаз у єдину суверенну державу — Королівство Саудівська Аравія — 23 вересня 1932 року під проводом короля Абдель-Азіза ібн Сауда. Свято відзначається військовими парадами, світловими шоу, святковими салютами та традиційними культурними фестивалями по всій країні.

 День видимості бісексуальності (Celebrate Bisexuality Day / Bi Visibility Day)

Міжнародна дата, що відзначається з 1999 року з ініціативи правозахисників та активістів із США. День покликаний привернути увагу до протидії стигматизації, подолання упереджень, підвищення обізнаності суспільства про права бісексуальних людей та захист їх від дискримінації в усіх сферах суспільного життя.

 День народження жувальної гумки (Chewing Gum Day)

Неофіційна історична дата на честь події 23 вересня 1848 року, коли американський винахідник Джон Куртіс виготовив та виставив на продаж у штаті Мен першу у світі комерційну жувальну гумку з соснової смоли та бджолиного воску, започаткувавши створення сучасної кондитерської індустрії.

 День осіннього рівнодення 

Період, коли сонце перетинає небесний екватор і переходить із Північної півкулі в Південну, через що тривалість дня і ночі на всій планеті стає практично однаковою. Астрономічний початок осені у Північній півкулі traditionally асоціюється зі збором останнього врожаю, природним циклом оновлення та підготовкою до зимового періоду.

 Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни відзначають Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Свято встановлене на честь події, описаної в Євангелії від Луки, коли архангел Гавриїл сповістив праведному священнику Захарії у Єрусалимському храмі про майбутнє народження сина у його бездітної та похилої літами дружини Єлизавети. Також у цей день вшановують пам'ять святої мучениці Іраїди (Раїси) Олександрійської, яка у IV столітті добровільно приєдналася до християн, яких вела мученицька варта, і прийняла смерть за віру.

 За старим календарем (юліанським). Віряни вшановують пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори — трьох рідних сестер із Віфінії (Мала Азія), які на початку IV століття під час переслідувань імператора Максиміна відмовилися зректися християнства та віддати шану язичницьким богам, віддавши життя під жорстокими катуваннями. Також у цей день згадують преподобного Павла Слухняного, Печерського (в Ближніх печерах) та святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських.

Олександра Месенко

СуспільствоКультураСвіт
Організація Об'єднаних Націй
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки