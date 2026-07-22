Что празднуют 22 июля в Украине и мире

$44.700.0451.100.04
ukenru
21 июля, 21:19 • 10118 просмотра
"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ
21 июля, 19:40 • 21033 просмотра
Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - ЗеленскийVideo
21 июля, 17:34 • 21002 просмотра
Венгерская прокуратура провела обыски в офисах партии Орбана "Фидес"
21 июля, 17:12 • 22878 просмотра
россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец
21 июля, 13:59 • 23014 просмотра
Армия рф атаковала "шахедом" здание Черниговского ТЦК и СПVideo
Эксклюзив
21 июля, 12:57 • 25506 просмотра
Кто финансирует кампании против государства? Глава Национальной ассоциации лоббистов указал на теневое финансирование влияния на органы власти и призвал к прозрачности
21 июля, 11:40 • 24387 просмотра
Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб
Эксклюзив
21 июля, 09:18 • 27536 просмотра
Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 47198 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 47390 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
79%
745мм
Популярные новости
Зеленский сегодня провел встречу с Федоровым - ОП21 июля, 18:12 • 10106 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер показала фото из старейшего McDonald’s в Киеве на ЛукьяновкеPhoto21 июля, 19:15 • 7272 просмотра
Скоро будет позиция Президента - в ОП отреагировали на сообщение о возможной отставке Сырского21 июля, 19:19 • 12873 просмотра
В ОП заявили, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры21 июля, 20:13 • 4266 просмотра
"Всегда лучше приехать лично": Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер22:05 • 9412 просмотра
публикации
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 21703 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 32736 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 47195 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 47387 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 51432 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Александр Сырский
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Румыния
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 39817 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 32513 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 44452 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 49397 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 74221 просмотра
Актуальное
Financial Times
Социальная сеть
Фильм
Техника
FIFA (серия видеоигр)

Что празднуют 22 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

22 июля отмечают Всемирный день мозга для повышения осведомленности о здоровье нервной системы. Также это День приближения числа Пи и почитания памяти равноапостольной Марии Магдалины по новому календарю.

Что празднуют 22 июля в Украине и мире

22 июля мировое сообщество обращает внимание на здоровье нервной системы в рамках Всемирного дня мозга, а математики отмечают День приближения числа Пи. По новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память равноапостольной Марии Магдалины, пишет УНН.

Всемирный день мозга (World Brain Day)

Важный медицинский и научный праздник, учрежденный Всемирной федерацией неврологии. Его главная цель - повысить осведомленность общества о здоровье головного мозга, профилактике неврологических заболеваний и важности заботы о своей нервной системе.

День приближения числа Пи (Pi Approximation Day)

Математический праздник. Отмечается именно 22 июля, поскольку в европейском формате записи дат (22/7) этот день образует дробь, которая является самым популярным приближенным значением числа Пи (Архимедово число).

Международный день гамака (Hammock Day)

Один из самых расслабленных летних праздников. Он создан для того, чтобы напомнить людям о важности отдыха. Символом этого дня является гамак, изобретенный много столетий назад индейцами майя в Центральной Америке.

Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19.06.26, 16:24 • 69991 просмотр

Национальный день манго (National Mango Day)

Гастрономический праздник, посвященный одному из самых популярных и сладких тропических фруктов в мире.

День конфет фадж (National Penuche Fudge Day)

Популярный в США праздник, посвященный разновидности помадки из коричневого сахара, сливочного масла и молока, с добавлением орехов.

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха17.05.25, 18:00 • 171876 просмотров

День памяти равноапостольной Марии Магдалины

По новому (новоюлианскому) календарю, 22 июля чтят одну из самых известных женщин в истории христианства - Марию Магдалину, верную последовательницу Иисуса Христа. В народе этот праздник часто называли "Мария Ягодница". Считалось, что в этот день женщинам не стоит выполнять тяжелую работу в огороде или в поле, вместо этого традиционно отправлялись в лес собирать ягоды.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 22 июля чтят память священномученика Панкратия и епископа Кирилла. В народной традиции день называли "Панкратий и Кирилл". К этому времени во многих регионах начинали собирать первые огурцы, которые традиционно закапывали на краю грядки для хорошего урожая в будущем, и пробовали чернику.

В Киево-Печерской лавре прошла литургия по случаю 975-летия основания святыни11.07.26, 01:53 • 14460 просмотров

Александра Месенко

ОбществоЗдоровье