Что празднуют 22 июля в Украине и мире
Киев • УНН
22 июля отмечают Всемирный день мозга для повышения осведомленности о здоровье нервной системы. Также это День приближения числа Пи и почитания памяти равноапостольной Марии Магдалины по новому календарю.
22 июля мировое сообщество обращает внимание на здоровье нервной системы в рамках Всемирного дня мозга, а математики отмечают День приближения числа Пи. По новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память равноапостольной Марии Магдалины, пишет УНН.
Всемирный день мозга (World Brain Day)
Важный медицинский и научный праздник, учрежденный Всемирной федерацией неврологии. Его главная цель - повысить осведомленность общества о здоровье головного мозга, профилактике неврологических заболеваний и важности заботы о своей нервной системе.
День приближения числа Пи (Pi Approximation Day)
Математический праздник. Отмечается именно 22 июля, поскольку в европейском формате записи дат (22/7) этот день образует дробь, которая является самым популярным приближенным значением числа Пи (Архимедово число).
Международный день гамака (Hammock Day)
Один из самых расслабленных летних праздников. Он создан для того, чтобы напомнить людям о важности отдыха. Символом этого дня является гамак, изобретенный много столетий назад индейцами майя в Центральной Америке.
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19.06.26, 16:24 • 69991 просмотр
Национальный день манго (National Mango Day)
Гастрономический праздник, посвященный одному из самых популярных и сладких тропических фруктов в мире.
День конфет фадж (National Penuche Fudge Day)
Популярный в США праздник, посвященный разновидности помадки из коричневого сахара, сливочного масла и молока, с добавлением орехов.
Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха17.05.25, 18:00 • 171876 просмотров
День памяти равноапостольной Марии Магдалины
По новому (новоюлианскому) календарю, 22 июля чтят одну из самых известных женщин в истории христианства - Марию Магдалину, верную последовательницу Иисуса Христа. В народе этот праздник часто называли "Мария Ягодница". Считалось, что в этот день женщинам не стоит выполнять тяжелую работу в огороде или в поле, вместо этого традиционно отправлялись в лес собирать ягоды.
Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 22 июля чтят память священномученика Панкратия и епископа Кирилла. В народной традиции день называли "Панкратий и Кирилл". К этому времени во многих регионах начинали собирать первые огурцы, которые традиционно закапывали на краю грядки для хорошего урожая в будущем, и пробовали чернику.
В Киево-Печерской лавре прошла литургия по случаю 975-летия основания святыни11.07.26, 01:53 • 14460 просмотров