04:30
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВДPhotoVideo
04:25
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo
23:28
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Что празднуют 2 июня в Украине и мире

Мир отмечает День Италии и борьбу с расстройствами пищевого поведения. В церковном календаре продолжается Троицкая неделя и чтят святого Никифора.

Календарь праздников на 2 июня охватывает широкую географию и тематику событий. В этот вторник отмечаются важные международные дни осведомленности, профессиональные и исторические даты, а также продолжается Троицкая неделя в православном календаре - пишет УНН.

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения (World Eating Disorders Action Day)

Важная медицинская и социальная инициатива. Этот день призван развеять мифы о таких заболеваниях, как анорексия, булимия и компульсивное переедание, поддержать пациентов и их семьи, а также подчеркнуть, что эти расстройства являются серьезными болезнями, требующими профессионального лечения.

Международный день работников секс-индустрии (International Sex Workers' Day)

День борьбы за права человека, защиту от дискриминации, эксплуатации и насилия. Исторически дата связана с событиями 1975 года, когда более сотни секс-работниц во французском городе Лион оккупировали церковь святого Низье в знак протеста против полицейского произвола и ужасных условий труда.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Неофициальный праздник, возникший как своеобразный ответ на американский День желудка. Он напоминает о важности сбалансированного рациона, внимательного отношения к своему телу и отказа от вредных пищевых привычек.

День провозглашения Республики Италия (Festa della Repubblica)

Один из главных национальных праздников Италии. Именно 2 июня 1946 года итальянцы на общенациональном референдуме проголосовали за отмену монархии и переход к республиканской форме правления.

День запуска бумажных змеев

Легкий и радостный весенне-летний праздник, призывающий выйти на свежий воздух, поймать ветер и вернуться в детство, запустив в небо яркого воздушного змея.

Третий день Зеленых праздников (Троицкая неделя) 

Поскольку Троица в 2026 году пришлась на 31 мая, вторник, 2 июня, является частью сплошной Троицкой седмицы. В этот период отменяются традиционные посты в среду и пятницу, а верующие продолжают радоваться сошествию Святого Духа и посещать праздничные богослужения.

День памяти святителя Никифора исповедника

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день чтят патриарха Константинопольского Никифора (IX век), который был выдающимся защитником иконопочитания и пострадал за свою веру.

День памяти великомученика Иоанна Сочавского

Также по новому стилю вспоминают святого Иоанна, который считается покровителем торговцев и предпринимателей.

Александра Месенко

