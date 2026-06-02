Что празднуют 2 июня в Украине и мире

Календарь праздников на 2 июня охватывает широкую географию и тематику событий. В этот вторник отмечаются важные международные дни осведомленности, профессиональные и исторические даты, а также продолжается Троицкая неделя в православном календаре - пишет УНН.

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения (World Eating Disorders Action Day)

Важная медицинская и социальная инициатива. Этот день призван развеять мифы о таких заболеваниях, как анорексия, булимия и компульсивное переедание, поддержать пациентов и их семьи, а также подчеркнуть, что эти расстройства являются серьезными болезнями, требующими профессионального лечения.

Международный день работников секс-индустрии (International Sex Workers' Day)

День борьбы за права человека, защиту от дискриминации, эксплуатации и насилия. Исторически дата связана с событиями 1975 года, когда более сотни секс-работниц во французском городе Лион оккупировали церковь святого Низье в знак протеста против полицейского произвола и ужасных условий труда.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Неофициальный праздник, возникший как своеобразный ответ на американский День желудка. Он напоминает о важности сбалансированного рациона, внимательного отношения к своему телу и отказа от вредных пищевых привычек.

День провозглашения Республики Италия (Festa della Repubblica)

Один из главных национальных праздников Италии. Именно 2 июня 1946 года итальянцы на общенациональном референдуме проголосовали за отмену монархии и переход к республиканской форме правления.

День запуска бумажных змеев

Легкий и радостный весенне-летний праздник, призывающий выйти на свежий воздух, поймать ветер и вернуться в детство, запустив в небо яркого воздушного змея.

Третий день Зеленых праздников (Троицкая неделя)

Поскольку Троица в 2026 году пришлась на 31 мая, вторник, 2 июня, является частью сплошной Троицкой седмицы. В этот период отменяются традиционные посты в среду и пятницу, а верующие продолжают радоваться сошествию Святого Духа и посещать праздничные богослужения.

День памяти святителя Никифора исповедника

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день чтят патриарха Константинопольского Никифора (IX век), который был выдающимся защитником иконопочитания и пострадал за свою веру.

День памяти великомученика Иоанна Сочавского

Также по новому стилю вспоминают святого Иоанна, который считается покровителем торговцев и предпринимателей.