Что празднуют 19 июня в Украине и мире

Этот день объединяет в себе важный украинский профессиональный праздник, глубоко социальные и правозащитные международные инициативы ООН, а также является днём памяти одного из апостолов Христовых в церковном календаре, пишет УНН.

День фермера

Официальный профессиональный праздник, установленный в 2020 году. Дата выбрана не случайно: именно 19 июня 2003 года в Украине был принят Закон "О фермерском хозяйстве". Это день чествования тяжёлого и чрезвычайно важного труда аграриев, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны и поддерживают экономику, часто работая в сложнейших условиях.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Важный день памяти и правозащиты, провозглашённый Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. Дата призвана привлечь внимание мирового сообщества к проблеме использования сексуального насилия как тактики ведения войны и террора, а также выразить поддержку пострадавшим. Для Украины, в контексте войны, этот день имеет особое, болезненное значение.

Всемирный день серповидноклеточной анемии (World Sickle Cell Day)

Учреждён резолюцией ООН для повышения осведомлённости об этом наследственном генетическом заболевании крови. День направлен на поддержку пациентов и содействие равному доступу к диагностике и лечению во всём мире.

Джунтинт (Juneteenth) или День свободы

Один из важнейших федеральных праздников в США, который отмечает окончательную ликвидацию рабства. Именно 19 июня 1865 года, через два года после Прокламации об освобождении рабов, последние порабощённые афроамериканцы в Техасе узнали о своей свободе.

Всемирный день неторопливой прогулки (World Sauntering Day)

Этот праздник был создан в 1979 году как ответ на растущий культ бега и спешки. Он призывает людей замедлиться, отложить гаджеты, выйти на улицу и просто неторопливо прогуляться, обращая внимание на окружающий мир и наслаждаясь моментом.

День мартини (National Martini Day)

Популярный гастрономический праздник, посвящённый одному из самых известных классических коктейлей в мире, который традиционно готовят из джина и вермута.

Пятница Петрова поста (Петровки)

Завершается рабочая неделя летнего поста. Поскольку пятница традиционно является днём воспоминания о крестных муках Христа, церковный устав предусматривает строгий пост — верующим следует воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы (разрешается сухоядение или горячая пища без добавления растительного масла).

День памяти апостола Иуды, брата Господня (Фаддея)

По новому (новоюлианскому) календарю в этот день почитают одного из 12 апостолов Христа. Важно: его не следует путать с Иудой Искариотом, который предал Иисуса. Апостол Иуда (Фаддей) остался верным Христу, проповедовал Евангелие в Иудее, Галилее и Месопотамии и принял мученическую смерть. В христианской традиции он считается покровителем людей, оказавшихся в безвыходных или отчаянных ситуациях.