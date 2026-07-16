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Что празднуют 16 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 980 просмотра

В Украине отмечают годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете и профессиональный праздник бухгалтеров. В мире этот день посвящен змеям, искусственному интеллекту и кулинарии.

Что празднуют 16 июля в Украине и мире

16 июля в Украине отмечают годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете и профессиональный праздник бухгалтеров и аудиторов. В мире этот день посвящен осведомленности о змеях и искусственном интеллекте. По новому церковному календарю верующие чтят память мученицы Юлии и священномученика Афиногена, пишет УНН.

День принятия Декларации о государственном суверенитете Украины

Историческая дата. 16 июля 1990 года Верховная Рада УССР приняла документ, провозгласивший самостоятельность, суверенитет и неделимость власти республики в пределах ее территории. Это был один из важнейших шагов к полной независимости Украины.

День бухгалтера и аудитора

Профессиональный праздник специалистов в сфере финансов, учета и аудита. Дата выбрана в честь принятия 16 июля 1999 года Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

Всемирный день змей (World Snake Day)

Экологический праздник, цель которого - развеять мифы и страхи вокруг этих пресмыкающихся, а также привлечь внимание к их чрезвычайно важной роли в поддержании баланса экосистем.

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День искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Appreciation Day)

Современный праздник, посвященный признанию достижений в сфере ИИ и обсуждению этических вопросов и перспектив развития технологий.

День свежего шпината (Fresh Spinach Day)

Праздник здорового питания, который призывает добавить в свой рацион эту чрезвычайно полезную зелень, богатую железом и витаминами.

День оладий с кукурузой (National Corn Fritters Day)

 Популярный кулинарный праздник в США, посвященный традиционному южному блюду - жареным оладьям из сладких зерен кукурузы.

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Международный день морской свинки (Guinea Pig Appreciation Day)

Праздник для владельцев и любителей этих забавных и дружелюбных домашних питомцев.

День памяти священномученика Афиногена и мученицы Юлии

По новому (новоюлианскому) календарю, 16 июля чтят епископа Афиногена Пидахфойского и его 10 учеников, а также деву-мученицу Юлию (Джулию) Карфагенскую. В народе праздник называли "Афиногенов день". Считалось, что с этого дня летняя жара начинает постепенно спадать, а птицы перестают петь, готовясь к осени.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 16 июля чтят память мучеников Мокия и Маркиана, а также святого Филиппа. В народе этот день был известен как "Маков день" - традиционно крестьяне начинали сбор мака. Считалось, что в этот день не стоит начинать новые дела, так как они могут быть неуспешными.

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Александра Месенко

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Соединённые Штаты
Украина