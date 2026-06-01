31 мая, 11:09
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
30 мая, 15:10
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Что празднуют 1 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2478 просмотра

Украина официально перенесла День защиты детей на ноябрь. 1 июня отмечают День родителей, молока и религиозный праздник Святого Духа.

Что празднуют 1 июня в Украине и мире

Первый день лета приносит с собой не только тепло, но и важные изменения в украинском календаре праздников, а также выдающиеся духовные и международные события. Долгое время 1 июня в Украине прочно ассоциировалось с праздником детства. Однако 2026 год мы встречаем с обновленным календарем, пишет УНН.

Международный день защиты детей (и изменения в Украине)

В мире 1 июня продолжает традиционно отмечаться как Международный день защиты детей. Однако важно помнить, что в Украине официальное празднование Дня защиты детей перенесли на 20 ноября (на Всемирный день ребенка, согласно Указу Президента от 2025 года). Это было сделано для того, чтобы отмечать его вместе со всем миром и сделать акцент именно на защите прав ребенка по стандартам Конвенции ООН.

Несмотря на изменение официальной даты, международный праздник продолжается, и первый день лета остается прекрасным поводом уделить внимание детям.

Всемирный день родителей (Global Day of Parents)

Провозглашенный ООН в 2012 году, этот праздник логично дополняет детский день. Он создан, чтобы почтить роль родителей во всем мире, поблагодарить их за самопожертвование, любовь и ежедневную заботу о гармоничном развитии.

Всемирный день осведомленности о нарциссическом насилии (World Narcissistic Abuse Awareness Day) 

Важный день повышения осведомленности о психологическом и эмоциональном насилии, вызванном людьми с нарциссическим расстройством личности. Цель праздника — поддержать тех, кто пережил такой абьюз, и научить общество распознавать токсичное поведение.

Всемирный день молока (World Milk Day)

Праздник, основанный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Цель дня — подчеркнуть важность молока и молочных продуктов как глобальной пищи, обеспечивающей организм белком, кальцием и витаминами.

Всемирный день рифа (World Reef Awareness Day)

Экологический праздник, призывающий обратить внимание на хрупкость коралловых рифов Мирового океана, которые массово погибают из-за глобального потепления и загрязнения вод.

День «Скажи что-нибудь хорошее» (Say Something Nice Day)

Праздник зародился в США и быстро распространился по миру. Его суть очень проста — преодолеть негатив, сделав искренний комплимент или сказав добрые слова коллегам, друзьям или даже незнакомцам.

День рисования

Творческий праздник, призывающий взять в руки карандаши или кисти и выразить свои эмоции на бумаге, независимо от уровня художественных навыков.

День подбрасывания монетки

Шутливая традиция, предлагающая доверить принятие мелких и незначительных решений простому подбрасыванию монеты — так же, как это делали еще во времена Юлия Цезаря.

День Святого Духа (Духов день)

Поскольку Троица в 2026 году выпала на 31 мая, на следующий день, в понедельник, Церковь отмечает праздник Святого Духа. В храмах прославляют Третью Ипостась Святой Троицы — Святого Духа, сошедшего на апостолов. В народе считается, что именно с этого дня начинается настоящее летнее тепло.

День памяти святого мученика Иустина Философа

По новоюлианскому календарю верующие чтят память одного из первых христианских мыслителей и апологетов, жившего во II веке. Иустин получил блестящее философское образование, но нашел истину именно в христианстве, которое впоследствии мужественно защищал перед языческими императорами.

