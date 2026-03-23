Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблять

Киев • УНН

Имбирь содержит гингерол, который снижает сахар, разжижает кровь и борется с воспалениями. Растение помогает при тошноте, но имеет противопоказания при болезнях желудка.

Издавна имбирь известен не только как пряность, но и как мощное лекарственное растение, особенно в китайской традиционной медицине. Современные исследования подтверждают – имбирь действительно оказывает чрезвычайное влияние на здоровье человека. Гингерол – биоактивное соединение, создающее всю магию. Именно из-за его высокого содержания имбирь имеет специфический вкус и целебные свойства – пишет УНН

Польза имбиря для организма

Имбирь богат витаминами и микроэлементами. Обладает противовоспалительными, антисептическими и дезинтоксикационными свойствами.  

  • Улучшает пищеварение. Имбирь содержит ферменты, которые помогают расщеплять белки, улучшая процесс пищеварения и уменьшая риск вздутия. 
    • Уменьшает воспаление. Благодаря содержанию гингерола, имбирь обладает мощным противовоспалительным действием, которое помогает уменьшить боли в суставах и мышцах. 
      • Способствует укреплению иммунитета. Имбирь обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, помогающими организму бороться с инфекциями. 
        • Снижает уровень сахара в крови. Исследования показывают, что регулярное употребление имбиря способствует регуляции уровня сахара в крови, что важно для людей с диабетом. 
          • Облегчает тошноту. Имбирь особенно эффективен при борьбе с тошнотой, вызванной беременностью, морской болезнью или химиотерапией. При этом он не вызывает сонливости в отличие от большинства препаратов с похожим действием. Употреблять нужно в умеренном количестве. 

            Что лечит имбирь

            Имбирь не является лекарственным средством в классическом понимании, однако его часто добавляют в чай при простуде. Едят при тошноте и плохом самочувствии на корабле. 

            Гингерол, содержащийся в имбире, — мощный антиоксидант, он прекрасно справляется с воспалениями, даже с хроническими, облегчая боль. Его рекомендуют людям, страдающим от воспаления суставов. Имбирь способствует уменьшению боли и улучшению подвижности. Также регулярное употребление имбиря уменьшает последствия физических нагрузок и тренировок. Имбирь подавляет размножение многих видов бактерий, в частности тех, что вызывают инфекции ротовой полости. Также свежий имбирь эффективен против респираторно-синцитиального вируса, который является частой причиной респираторных инфекций. Он успокаивает раздраженное горло, разжижает мокроту и облегчает кашель.

            Имбирь обладает свойствами, противодействующими метаболическому синдрому и сердечным заболеваниям. Он демонстрирует мощные антидиабетические свойства. Его регулярное употребление у людей с диабетом 2 типа значительно снижает уровень сахара в крови натощак и улучшает показатели гликированного гемоглобина. Активные компоненты корня помогают снизить уровень "плохого" холестерина и триглицеридов в крови, препятствуя образованию бляшек в сосудах. Имбирь разжижает кровь, действуя как природный антикоагулянт, что снижает риск образования тромбов и поддерживает нормальное артериальное давление.

            В то же время врачи подчеркивают: при плохом самочувствии не стоит заниматься самолечением.

            Польза имбиря для мужчин

            Имбирь может положительно влиять на кровообращение, что важно для общего здоровья мужчин. Также его употребляют для поддержания энергии и выносливости. Некоторые исследования указывают на потенциальное влияние имбиря на уровень тестостерона, однако эти данные требуют дополнительного подтверждения.

            Польза имбиря для женщин. Для женщин имбирь полезен своими противовоспалительными свойствами. Его могут использовать для облегчения симптомов во время менструального цикла, а также для поддержания общего тонуса организма. Кроме этого, имбирь добавляют в рацион во время контроля веса.

            Можно ли употреблять имбирь ежедневно

            Ежедневное употребление имбиря в небольших количествах может иметь положительный эффект: улучшение пищеварения, поддержание иммунитета и повышение общего тонуса. Однако чрезмерное потребление может вызвать раздражение желудка или другие нежелательные реакции, поэтому важно соблюдать умеренность.

            Кому нельзя употреблять имбирь. Имбирь подходит не всем. Его стоит ограничить или избегать людям с:

            • заболеваниями желудка в период обострения
              • индивидуальной непереносимостью
                • некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями

                  Также перед регулярным употреблением стоит проконсультироваться с врачом, особенно если человек имеет хронические болезни.

                  Как отмечают специалисты, имбирь может быть полезным дополнением к рациону, однако ключевым остается баланс и внимательное отношение к собственному здоровью.

                  ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.

                  Александра Месенко

                  ОбществоЗдоровьепубликации