Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживати

Київ • УНН

 • 23222 перегляди

Імбир містить гінгерол, який знижує цукор, розріджує кров та бореться із запаленнями. Рослина допомагає при нудоті, але має протипоказання при хворобах шлунка.

Здавна імбир відомий не тільки як пряність, а як потужна лікарська рослина, особливо в китайській традиційній медицині. Сучасні дослідження підтверджують - імбир має дійсно надзвичайний вплив на здоровʼя людини. Гінгерол - біоактивна сполука що створює всю магію. Саме через її високий вміст імбир має специфічний смак та цілющі властивості - пише УНН

Користь імбиру для організму

Імбир багатий на вітаміни та мікроелементи. Має протизапальні, антисептичні та дезінтоксикаційні властивості.  

  • Покращує травлення. Імбир містить ферменти, які допомагають розщеплювати білки, покращуючи процес травлення та зменшуючи ризик здуття. 
    • Зменшує запалення. Завдяки вмісту гінгеролу, імбир має потужну протизапальну дію, яка допомагає зменшити болі в суглобах та м’язах. 
      • Сприяє зміцненню імунітету. Імбир має антибактеріальні та противірусні властивості, що допомагають організму боротися з інфекціями. 
        • Знижує рівень цукру в крові. Дослідження показують, що регулярне вживання імбиру сприяє регуляції рівня цукру в крові, що є важливим для людей із діабетом. 
          • Полегшує нудоту. Імбир особливо ефективний при боротьбі з нудотою, спричиненою вагітністю, морською хворобою чи хіміотерапією. При цьому він не викликає сонливості на відміну від більшості препаратів зі схожою дією. Вживати потрібно в помірній кількості. 

            Що лікує імбир

            Імбир не є лікарським засобом у класичному розумінні, однак його часто додають в чай при застуді. Їдять при нудоті та поганому самопочутті на кораблі. 

            Гінгерол, який міститься в імбирі, - є потужним антиоксидантом, він чудово справляється з запаленнями, навіть з хронічними, полегшуючи біль. Його рекомендують людям що страждають від запалення суглобів. Імбир сприяє зменшенню болю та покращенню рухливості. Також регулярне вживання імбиру зменшує наслідки фізичних навантажень та тренувань. Імбир пригнічує розмноження багатьох видів бактерій, зокрема тих, що викликають інфекції ротової порожнини.Також свіжий імбир ефективний проти респіраторно-синцитіального вірусу, який є частою причиною респіраторних інфекцій. Він заспокоює подразнене горло, розріджує мокротиння та полегшує кашель.

            Імбир має властивості, що протидіють метаболічному синдрому та серцевим захворюванням. Він демонструє потужні антидіабетичні властивості. Його регулярне вживання у людей з діабетом 2 типу значно знижує рівень цукру в крові натщесерце та покращує показники глікованого гемоглобіну. Активні компоненти кореня допомагають знизити рівень "поганого" холестерину та тригліцеридів у крові, перешкоджаючи утворенню бляшок у судинах. Імбир розріджує кров, діючи як природний антикоагулянт, що знижує ризик утворення тромбів та підтримує нормальний артеріальний тиск.

            Водночас лікарі наголошують: при поганому самопочутті не варто займатися самолікуванням.

            Користь імбиру для чоловіків

            Імбир може позитивно впливати на кровообіг, що важливо для загального здоров’я чоловіків. Також його вживають для підтримки енергії та витривалості.Деякі дослідження вказують на потенційний вплив імбиру на рівень тестостерону, однак ці дані потребують додаткового підтвердження.

            Користь імбиру для жінокДля жінок імбир корисний своїми протизапальними властивостями. Його можуть використовувати для полегшення симптомів під час менструального циклу, а також для підтримки загального тонусу організму.Окрім цього, імбир додають до раціону під час контролю ваги.

            Чи можна вживати імбир щодня

            Щоденне вживання імбиру у невеликих кількостях може мати позитивний ефект: покращення травлення, підтримка імунітету та підвищення загального тонусу.Втім надмірне споживання може викликати подразнення шлунка або інші небажані реакції, тому важливо дотримуватися помірності.

            Кому не можна вживати імбирІмбир підходить не всім. Його варто обмежити або уникати людям із:

            • захворюваннями шлунка в період загострення
              • індивідуальною непереносимістю
                • деякими серцево-судинними захворюваннями

                  Також перед регулярним вживанням варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо людина має хронічні хвороби.

                  Як зазначають фахівці, імбир може бути корисним доповненням до раціону, однак ключовим залишається баланс і уважне ставлення до власного здоров’я.

                  УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.

                  Олександра Месенко

                  СуспільствоЗдоров'яПублікації