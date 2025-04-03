Что делать при потере военного билета: Минюст озвучил пошаговый алгоритм

Военный билет сегодня существует в бумажном и электронном виде, однако для ряда процедур необходимым все еще остается именно бумажный документ. В то же время риск потери или порчи военного билета, постоянно существует в нашей жизни. Об этом, что делать в таких ситуациях, сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

Согласно действующему законодательству, потеря или повреждение военного билета является административным правонарушением согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф от 510 до 850 гривен, в случае повторного нарушения или во время действия военного положения – от 850 до 1700 гривен.

Для восстановления поврежденного или потерянного военного билета, военнообязанным, призывникам или резервистам надо:

подать заявление руководителю районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и указать обстоятельства потери;

матовое цветное фото 3×4 см;

паспорт гражданина Украины;

поврежденный документ или его остатки (при наличии).

Решение о повторной выдаче военного билета принимает руководитель ТЦК и СП. В то же время военнослужащие должны сделать следующим образом:

подать рапорт командиру о причинах потери. По факту рассмотрения рапорта командир инициирует служебное расследование, после завершения которого следует подать матовое цветное фото 3×4 см, паспорт гражданина Украины, поврежденный документ или его остатки (при наличии), выписку из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян).

Документ должен быть заменен в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления в районном (городском) ТЦК и СП или его отделе - напомнили в Минюсте.

Дополнение

В Министерстве обороны Украины назвали наиболее популярные военные специальности в центрах рекрутинга. Чаще всего добровольцы выбирают специальности, связанные с БПЛА, вождением и стрелковым делом.