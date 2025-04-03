Що робити при втраті військового квитка: Мін'юст озвучив покроковий алгоритм
Київ • УНН
Військовий квиток: штрафи за втрату від 510 до 1700 грн. Алгоритм дій для відновлення документа від Мін'юсту: заява в ТЦК, фото, паспорт, залишки документа.
Військовий квиток сьогодні існує в паперовому і електронному вигляді, проте для низки процедур необхідним все ще залишається саме паперовий документ. Водночас ризик втрати або псування військового квитка, постійно існує в нашому житті. Про це, що робити в таких ситуаціях, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.
Деталі
Згідно чинного законодавства, втрата або пошкодження військового квитка є адміністративним правопорушенням згідно зі статтею 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачений штраф від 510 до 850 гривень, у разі повторного порушення або під час дії воєнного стану – від 850 до 1700 гривень.
Для відновлення пошкодженого або втраченого військового квитка, військовозобов’язаним, призовникам або резервістам треба:
- подати заяву керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та вказати обставини втрати;
- матове кольорове фото 3×4 см;
- паспорт громадянина України;
- пошкоджений документ або його залишки (за наявності).
Рішення про повторну видачу військового квитка приймає керівник ТЦК та СП. Водночас військовослужбовці мають зробити наступним чином:
- подати рапорт командиру про причини втрати. За фактом розгляду рапорту командир ініціює службове розслідування, після завершення якого слід подати матове кольорове фото 3×4 см, паспорт громадянина України, пошкоджений документ або його залишки (за наявності), витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачений).
Документ має бути замінений протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви в районному (міському) ТЦК та СП або його відділі
Доповнення
У Міністерстві оборони України назвали найбільш популярні військові спеціальності в центрах рекрутингу. Найчастіше добровольці обирають спеціальності, пов’язані з БПЛА, водінням і стрілецькою справою.