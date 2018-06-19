ЧМ-2018: Россия практически в плей-офф, Египет прекратил дальнейшую борьбу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Два совершенно разных тайма провели сборные России и Египта на поле стадиона в Санкт-Петербурге. Если в первой половине встречи зрители увидели всего по удару в створ, то вторая оказалась сверхрезультативноц, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
Россияне вышли вперед благодаря ошибки Фатхи. Защитник Египта срезал мяч в свои ворота. А затем России удалось забить два важных гола, которые определили итоговый результат. Голы на счету Дениса Черышева и Артема Дзюбы. Представители Северной Африки ответили на это лишь забитым мячом с пенальти от Мохамеда Салаха.
У России после двух туров 6 очков и практически гарантированное место в плей-офф домашнего турнира, у Египта — 0. В случае, если завтра Уругвай обыграет Саудовскую Аравию, уругвайцы и россияне выйдут в плей-офф.
Как сообщал УНН, Колумбия в меньшинстве уступила Японии на ЧМ-2018.