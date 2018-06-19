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10 марта, 00:20 • 90844 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 106203 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 121560 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140733 просмотра

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8 марта, 10:25 • 145371 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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ЧМ-2018: Россия практически в плей-офф, Египет прекратил дальнейшую борьбу

ЧМ-2018: Россия практически в плей-офф, Египет прекратил дальнейшую борьбу

Киев  •  УНН

 • 20171 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Два совершенно разных тайма провели сборные России и Египта на поле стадиона в Санкт-Петербурге. Если в первой половине встречи зрители увидели всего по удару в створ, то вторая оказалась сверхрезультативноц, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Россияне вышли вперед благодаря ошибки Фатхи. Защитник Египта срезал мяч в свои ворота. А затем России удалось забить два важных гола, которые определили итоговый результат. Голы на счету Дениса Черышева и Артема Дзюбы. Представители Северной Африки ответили на это лишь забитым мячом с пенальти от Мохамеда Салаха.

У России после двух туров 6 очков и практически гарантированное место в плей-офф домашнего турнира, у Египта — 0. В случае, если завтра Уругвай обыграет Саудовскую Аравию, уругвайцы и россияне выйдут в плей-офф.

Как сообщал УНН, Колумбия в меньшинстве уступила Японии на ЧМ-2018.

Украинские Национальные Новости

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