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ЧС-2018: Росія практично у плей-офф, Єгипет припиняє подальшу боротьбу

Київ • УНН

 • 20171 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Два абсолютно різних тайми провели збірні Росії і Єгипту на полі стадіону у Санкт-Петербурзі. Якщо в першій половині зустрічі глядачі побачили всього по удару у ствір, то другий виявився надрезультативним, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Росіяни вийшли вперед завдяки помилці Фатхі. Захисник Єгипту зрізав м’яч в свої ворота. А потім Росії вдалося забити два важливі голи, які визначили підсумковий результат. Голи на рахунку Дениса Черишева і Артема Дзюби. Представники Північної Африки відповіли на це лише забитим м’ячем з пенальті від Мохамеда Салаха.

У Росії після двох турів 6 очок та практично гарантоване місце у плей-офф домашнього турніру, у Єгипту — 0. В разі, якщо завтра Уругвай обіграє Саудівську Аравію, уругвайці та росіяни вийдуть в плей-офф.

Як повідомляв УНН, Колумбія у меншості поступилася Японії на ЧС-2018.

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