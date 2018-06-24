ЧМ-2018: игроки сборной Швейцарии косовского происхождения отметили гола политическим жестом, их освистали

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. 22 июня в Калининграде прошел матч чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Швейцарии. Встреча заранее выглядела напряженной из-за политический подтекст: в составе швейцарской команды играют несколько косовских албанцев (Сербия не признает независимость Косово и страну считает своей частью). В итоге именно они во многом решили судьбу матча, передает УНН со ссылкой на спортивные СМИ и материал издания Meduza.

Футбольная федерация Сербии призвала болельщиков национальной сборной воздержаться от провокаций — и не поддаваться на них. Игре присвоили повышенную степень риска, опасаясь столкновений между сербами и косовскими албанцами, тем более, что матч проходил при полном стадионе — на нем присутствовало более 30 тысяч болельщиков. На входе на стадион всех заставляли показывать майки (в том числе, задирая свитер). Людей в майках с надписью или символикой Косово охрана не пропускала. “Любая сербская майка фиксируется на камеру и человек с той стороны камеры по рации либо дает добро, либо банит входящего”, — сообщали в Twitter.

Однако, как пишет российская спортивная пресса, до матча все было спокойно: сербские и швейцарские фанаты вместе пили пиво и фотографировались друг с другом. Но во время игры напряжение прорвалось — игроков швейцарской команды родом из Косово освистали, в том числе болеющие за Сербию россияне.

Ситуация обострилась, когда швейцарский полузащитник Гранит Джака, который тоже родившийся в семье косовских албанцев, забил гол в ворота Сербии и сравнял счет (сербы вышли вперед на первых минутах матча). Футболист отпраздновал это, сложив руки в жест, напоминающий двуглавого орла с флага Албании. Позже спортсмен объяснил, что жест был сигналом не для Сербии, а для его родных. “Для меня это особенная игра. Эта победа — для всех моих друзей и родственников, которые всегда поддерживали меня. Для моей родины, где родились мои родители. Это чистые эмоции”, — заявил футболист.

Второй — и победный — гол сербам забил Шакири на 91-й минуте. Он также отпраздновал гол жестом, изображающим орла, а Джака присоединился к нему. В ответ сербские болельщики освистали их. На пресс-конференции после матча Шакири также объяснил свой поступок эмоциями, заявил, что не вкладывает в него никакого подтекста и не хочет об этом говорить.

В Сербии большинство СМИ раскритиковали действия швейцарских футболистов, пишет BBC News. Тренер сборной Сербии Младен Крстаич отказался от комментариев. Главный тренер Швейцарии Владимир Петкович, который родился в Югославии, попросил не подливать масла в огонь и заявил, что спорт объединяет людей. К нему присоединился и защитник швейцарской сборной Штефан Лихтштайнер, который добавил, что жесты Шакири и Джаки в команде воспринимают нормально. “Мы знаем, что была война, много сложностей в отношениях между странами бывшей Югославии. Для нас, футболистов, это не проблема. Проблему создают другие, извне”, — заявил футболист.

Как сообщал УНН, Сербия проиграла матч Швейцарии на последних минутах.

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