ЧС-2018: гравці збірної Швейцарії косовського походження відзначили голи політичним жестом, їх освистали

Футбольна федерація Сербії закликала вболівальників національної збірної утриматися від провокацій — і не піддаватися на них. Грі присвоїли підвищений ступінь ризику, побоюючись зіткнень між сербами і косовськими албанцями, тим більше, що матч проходив при повному стадіоні — на ньому були присутні більше 30 тисяч уболівальників. На вході на стадіон всіх змушували показувати майки (в тому числі, задираючи светр). Людей в майках із написом або символікою Косово охорона не пропускала. “Будь-яка сербська майка фіксується на камеру і людина з того боку камери по рації або дає добро, або банить вхідного”, — повідомляли в Twitter.

Проте, як пише російська спортивна преса, до матчу все було спокійно: сербські і швейцарські фанати разом пили пиво і фотографувалися один з одним. Але під час гри напруга прорвалася — гравців швейцарської команди родом з Косова освистали, в тому числі росіяни, які підтримують Сербію.

Ситуація загострилася, коли швейцарський півзахисник Граніт Джака, який теж народився в сім’ї косовських албанців, забив гол у ворота Сербії і зрівняв рахунок (серби вийшли вперед на перших хвилинах матчу). Футболіст відсвяткував це, склавши руки в жест, що нагадує двоголового орла з прапора Албанії. Пізніше спортсмен пояснив, що жест був сигналом не для Сербії, а для його рідних. “Для мене це особлива гра. Ця перемога — для всіх моїх друзів і родичів, які завжди підтримували мене. Для моєї батьківщини, де народилися мої батьки. Це чисті емоції”, — заявив футболіст.

Другий — і переможний — гол сербам забив Шакірі на 91-й хвилині. Він також відсвяткував гол жестом, що зображує орла, а Джака приєднався до нього. У відповідь сербські вболівальники освистали їх. На прес-конференції після матчу Шакірі також пояснив свій вчинок емоціями, заявив, що не вкладає в нього ніякого підтексту і не хоче про це говорити.

У Сербії більшість ЗМІ розкритикували дії швейцарських футболістів, пише BBC News. Тренер збірної Сербії Младен Крстаїч відмовився від коментарів. Головний тренер Швейцарії Володимир Петкович, який народився в Югославії, попросив не підливати масла у вогонь і заявив, що спорт об’єднує людей. До нього приєднався і захисник швейцарської збірної Штефан Ліхтштайнер, який додав, що жести Шакірі і Джаки в команді сприймають нормально. “Ми знаємо, що була війна, багато складнощів у відносинах між країнами колишньої Югославії. Для нас, футболістів, це не проблема. Проблему створюють інші, ззовні”, — заявив футболіст.

Як повідомляв УНН, Сербія програла матч Швейцарії на останніх хвилинах.