ЧМ-2018: Дания и Австралия расписали мировую
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Национальные футбольные сборные Дании и Австралии провели очный поединок в Самаре в рамках второго тура чемпионата мира квартета С, передает корреспондент УНН.
Йоргенсен в стартовые 10 минут баталии вывел на комфортную ударную позицию полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, который пробил в одно касание под перекладину ворот - 1: 0.
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Ближе к перерыву представитель Дании Поульсен сыграл рукой в собственной штрафной и главный арбитр после видео повтора указал на 11-метровую отметку. Капитан австралийцев Йединак развел мяч и голкипера Шмейхеля по разным углам, установив окончательный счет на табло - 1:1.
Таким образом, Дания с 4 очками вышла на первое место в группе С, австралийцы получили первый зачетный балл.
Добавим, что в другом матче группы С сразятся Франция и Перу.