ЧС-2018: Данія та Австралія розписали мирову
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Національні футбольні збірні Данії та Австралії провели очний поєдинок в Самарі у рамках другого туру чемпіонату світу квартету С, передає кореспондент УНН.
Йоргенсен в стартові 10 хвилин баталії вивів на комфортну ударну позицію півзахисника "Тотенхема" Крістіана Еріксена, який пробив в один дотик під поперечину воріт – 1:0.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уругвай достроково вийшов в 1/8 фіналу ЧС-2018
Ближче до перерви представник Данії Поульсен зіграв рукою у власному карному майданчику і головний арбітр після відео повтору вказав на 11-метрову позначку. Капітан австралійців Йедінак розвів м'яч і голкіпера Шмейхеля по різним кутам, встановивши остаточний рахунок на табло – 1:1.
Таким чином, Данія з 4 очками вийшла на перше місце в групі С, австралійці одержали перший заліковий бал.
Додамо, що в іншому матчі групи С сьогодні змагатимуться Франція та Перу.