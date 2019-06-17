Лодка с 40 мигрантами затонула у берегов Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. На юго-западе Турции, недалеко от города Бодрум, затонула лодка с мигрантами. 31 человека спасли, продолжаются поиски девятерых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Береговую охрану Турции.
"Сегодня, 17 июня 2019 года, очередной корабль Береговой охраны в 7:20 обнаружил затоплен лодка, перевозивший незаконных мигрантов. В результате инициированных поисково-спасательных работ было спасено 31 нелегального мигранта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на лодке было 40 человек. Сейчас продолжаются поиски еще 9 мигрантов.
Напомним, автобус потерял управление и рухнул в овраг в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы. В автокатастрофе погибли по меньшей мере 16 человек, еще около 30 получили травмы.