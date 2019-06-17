Човен із 40 мігрантами затонув біля берегів Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На південному заході Туреччини, неподалік міста Бодрум, затонув човен із мігрантами. 31 особу врятували, тривають пошуки дев’ятьох. Про це УНН повідомляє з посиланням на Берегову охорону Туреччини.
"Сьогодні, 17 червня 2019 року, черговий корабель Берегової охорони о 7:20 виявив затоплений човен, який перевозив незаконних мігрантів. У результаті ініційованих пошуково-рятувальних робіт було врятовано 31 нелегального мігранта", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на човні було 40 осіб. Наразі тривають пошуки ще 9 мігрантів.
Нагадаємо, автобус втратив керування і звалився в яр в штаті Сулія на північному заході Венесуели. В автокатастрофі загинули щонайменше 16 осіб, ще близько 30 отримали травми.