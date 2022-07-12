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Четырехсторонняя зерновая встреча завтра стартует в Стамбуле: Украина выступает за решение вопроса под эгидой ООН

Киев • УНН

 • 104175 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. 13 июля в Стамбуле запланирована четырехсторонняя встреча с участием экспертов Украины, ООН, Турции и россии для обсуждения вопроса экспорта из нашего государства зерновых. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

Цитата

«13 июля в Стамбуле запланирована четырехсторонняя встреча с участием экспертов Украины, ООН, Турции и россии. Будут обсуждаться модальности функционирования морских коридоров для экспорта зерновых. При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности», - сообщил Николенко.

Детали

По его словам, Украина выступает за то, чтобы вопрос о разблокировании украинского зерна решался под эгидой ООН.

В этом контексте в МИД выразили благодарность генсекретарю ООН Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства.

Напомним

Минобороны Турции ранее сегодня сообщило о том, что в турецком Стамбуле завтра, 13 июля, должны состояться переговоры по отгрузке украинского зерна на международные рынки, анонсировано участие военных делегаций министерств обороны Турции, россии, Украины и делегации ООН.

Дополнение

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинской власти, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

Украинские Национальные Новости

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