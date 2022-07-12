Чотиристороння зернова зустріч завтра стартує у Стамбулі: Україна виступає за вирішення питання під егідою ООН

Цитата

«13 липня в Стамбулі запланована чотиристороння зустріч за участі експертів України, ООН, Туреччини та росії. Обговорюватимуться модальності функціонування морських коридорів для експорту зернових. При цьому, ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки», - повідомив Ніколенко.

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З його слів, Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН.

У цьому контексті у МЗС висловили вдячність генсекретарю ООН Антоніу Гутеррішу за активні зусилля із пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави.

Нагадаємо

Міноборони Туреччини раніше сьогодні повідомило про те, що у турецькому Стамбулі завтра, 13 липня, мають відбутися переговори щодо відвантаження українського зерна на міжнародні ринки, анонсовано участь військових делегацій міністерств оборони Туреччини, рф, України та делегації ООН.

Доповнення

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивезення зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на "розблокування" експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, може до осені сягнути і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні посадовці звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.