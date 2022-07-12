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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 12021 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Анкара анонсувала зустріч представників України, Туреччини, ООН та рф щодо питання зерна

Анкара анонсувала зустріч представників України, Туреччини, ООН та рф щодо питання зерна

Київ • УНН

 • 131696 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У турецькому Стамбулі завтра, 13 липня, мають відбутися переговори щодо відвантаження українського зерна на міжнародні ринки, анонсовано участь військових делегацій міністерств оборони Туреччини, рф, України та делегації ООН, про що заявили в Міноборони Туреччини, пише УНН.

Цитата

"Завтра у Стамбулі відбудуться переговори щодо відвантаження українського зерна на міжнародні ринки", - сказав міністр національної оборони країни Хулусі Акар.

"Переговори проведуть військові делегації міністерств оборони Туреччини, російської федерації та України та делегація ООН", - зазначив він.

Відразу коментарів від представників України не було.

Доповнення

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивезення зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на "розблокування" експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, може до осені сягнути і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні посадовці звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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