Анкара анонсувала зустріч представників України, Туреччини, ООН та рф щодо питання зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У турецькому Стамбулі завтра, 13 липня, мають відбутися переговори щодо відвантаження українського зерна на міжнародні ринки, анонсовано участь військових делегацій міністерств оборони Туреччини, рф, України та делегації ООН, про що заявили в Міноборони Туреччини, пише УНН.
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"Завтра у Стамбулі відбудуться переговори щодо відвантаження українського зерна на міжнародні ринки", - сказав міністр національної оборони країни Хулусі Акар.
"Переговори проведуть військові делегації міністерств оборони Туреччини, російської федерації та України та делегація ООН", - зазначив він.
Відразу коментарів від представників України не було.
Доповнення
росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивезення зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на "розблокування" експорту морем.
За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, може до осені сягнути і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.
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