Анкара анонсувала зустріч представників України, Туреччини, ООН та рф щодо питання зерна

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"Завтра у Стамбулі відбудуться переговори щодо відвантаження українського зерна на міжнародні ринки", - сказав міністр національної оборони країни Хулусі Акар.

"Переговори проведуть військові делегації міністерств оборони Туреччини, російської федерації та України та делегація ООН", - зазначив він.

Відразу коментарів від представників України не було.

Доповнення

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивезення зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на "розблокування" експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, може до осені сягнути і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні посадовці звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.