Анкара анонсировала встречу представителей Украины, Турции, ООН и рф по вопросу зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В турецком Стамбуле завтра, 13 июля, должны состояться переговоры по отгрузке украинского зерна на международные рынки, анонсировано участие военных делегаций министерств обороны Турции, россии, Украины и делегации ООН, о чем заявили в Минобороны Турции, пишет УНН.
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"Завтра в Стамбуле состоятся переговоры по отгрузке украинского зерна на международные рынки", – сказал министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
"Переговоры проведут военные делегации министерств обороны Турции, российской федерации и Украины и делегация ООН", – отметил он.
Сразу комментариев от представителей Украины не было.
Дополнение
россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.
По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.
Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.