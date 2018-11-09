Четырехкратный чемпион Англии Дрогба завершил футбольную карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бывший футболист “Челси” Дидье Дрогба провел заключительный поединок в профессиональной карьере, информирует УНН со ссылкой на Sky Sports.
Славная карьера 40-летнего экс-футболиста сборной Кот-д’Ивуара закончилась поражением в матче за Кубок USL между “Финикс Райзинг” и “Луисвилл Сити” (0:1).
Дрогба много сделал для выхода в этот финал — три гола в трех матчах.
Бывший нападающий “Челси” успел поиграть за “Ле Ман”, “Генгам”, “Марсель”, “Шанхай Шэньхуа”, “Галатасарай” и “Монреаль Импакт”.
Трофейная комната Дрогба включает в себя: четыре победы в Премьер-лиге, четыре Кубка Англии, победу в чемпионате турецкой Суперлиги, а также Лиги чемпионов, когда ивуариец сравнял счет незадолго до конца матча, а затем забил решающий пенальти в послематчевой серии.
Отметим, что Дрогба забил 10 голов в 14 матчах своего дебютного сезона во втором дивизионе США, а в нынешней кампании отличился пятью мячами в девяти играх.