Четырехкратный чемпион Англии Дрогба завершил футбольную карьеру

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106653 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113419 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150933 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145318 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136864 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128407 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Четырехкратный чемпион Англии Дрогба завершил футбольную карьеру

Четырехкратный чемпион Англии Дрогба завершил футбольную карьеру

Киев  •  УНН

 • 7495 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бывший футболист “Челси” Дидье Дрогба провел заключительный поединок в профессиональной карьере, информирует УНН со ссылкой на Sky Sports.

Славная карьера 40-летнего экс-футболиста сборной Кот-д’Ивуара закончилась поражением в матче за Кубок USL между “Финикс Райзинг” и “Луисвилл Сити” (0:1).

Дрогба много сделал для выхода в этот финал — три гола в трех матчах.

Бывший нападающий “Челси” успел поиграть за “Ле Ман”, “Генгам”, “Марсель”, “Шанхай Шэньхуа”, “Галатасарай” и “Монреаль Импакт”.

Трофейная комната Дрогба включает в себя: четыре победы в Премьер-лиге, четыре Кубка Англии, победу в чемпионате турецкой Суперлиги, а также Лиги чемпионов, когда ивуариец сравнял счет незадолго до конца матча, а затем забил решающий пенальти в послематчевой серии.

Отметим, что Дрогба забил 10 голов в 14 матчах своего дебютного сезона во втором дивизионе США, а в нынешней кампании отличился пятью мячами в девяти играх.

Украинские Национальные Новости

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