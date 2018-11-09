Чотирикратний чемпіон Англії Дрогба завершив футбольну кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Колишній футболіст “Челсі” Дідьє Дрогба провів заключний поєдинок у професійній кар’єрі, інформує УНН із посиланням на Sky Sports.
Славна кар’єра 40-річного екс-футболіста збірної Кот-д’Івуару закінчилася поразкою в матчі за Кубок USL між “Фінікс Райзінг” і “Луїсвілль Сіті” (0:1).
Дрогба чимало зробив для виходу в цей фінал — три голи в трьох матчах.
Колишній нападник “Челсі” встиг пограти за “Ле Ман”, “Генгам”, “Марсель”, “Шанхай Шеньхуа”, “Галатасарай” і “Монреаль Імпакт”.
Трофейна кімната Дрогба вміщує в себе: чотири перемоги в Прем’єр-лізі, чотири Кубки Англії, перемогу в чемпіонаті турецької Суперліги, а також Ліги чемпіонів, коли івуарієць зрівняв рахунок незадовго до кінця матчу, а потім забив вирішальний пенальті в післяматчевій серії.
Відзначимо, що Дрогба забив 10 голів в 14 матчах свого дебютного сезону у другому дивізіоні США, а в нинішній кампанії відзначився п’ятьма м’ячами в дев’яти іграх.