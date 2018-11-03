Четыре украинки победили на старте женского ЧМ по шахматам в России
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В России стартовал чемпионат мира по шахматам среди женщин. Украину представляют пять спортсменок, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Анна Музычук победила Хамид Рами с Бангладеш - 1:0, ее сестра Мария победила египтянку Шахенду Вафа 1:0. Наталья Жукова одолела китаянку Ни, а Анна Ушенина справилась с сопротивлением армянки Мкртчян - 1:0.
При этом Инна Гапоненко свела вничью партию с американкой Ириной Круш.
Стоит отметить, что в каждом туре, кроме финала, пары участников сыграют по 2 партии. В случае ничейного результата победитель пары определится на тай-брейке. Финалистки сыграют четыре партии и тай-брейк в случае необходимости.
Как сообщал УНН, шахматистки Анна и Мария Музычук решили принять участие в чемпионате мира в России. Мировое первенство среди женщин пройдет в российском Ханты-Мансийске с 1 по 25 ноября.