Сестри Музичук вирішили взяти участь у шаховому чемпіонаті в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Шахістки Анна та Марія Музичук візьмуть участь у чемпіонаті світу в Росії. Світова першість серед жінок відбудеться у російському Ханти-Мансійську з 1 по 25 листопада, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Видання відзначає, що не так давно сестри Музичук свідомо не поїхали на чемпіонат світу в Саудівську Аравію через обмеження прав жінок у цій країні, однак до Росії вирішили їхати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українки Музичук стали призерками Клубного кубку Європи із шахів
Окрім сестер Музичук, участь в особистому чемпіонаті світу в Росії візьмуть й інші українки – Анна Ушеніна, Інна Гапоненко та Наталя Жукова.
Також, видання публыкуэ розміри призових, які мотивували наших шахісток поїхати на чемпіонат.
Так, переможниця турніру отримає 60 тис. дол., а володарка другого місця 30 тис. дол.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахістка Музичук отримала іменну футболку від ФК "Барселона"
Як зазначив в інтерв'ю виданню відомий львівський гросмейстер, тренер та шаховий діяч Адріян Михальчишин, міністерство має прийняти чітку позицію: або наші спортсмени їдуть на змагання в Росію, або не їдуть.
"Міністерство немає чіткої позиції. Немає чіткої політики, оскільки держава не визнає війну з Росією. Особисто мені складно їхати в Росію. Заробляти гроші туди я не поїду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Музичук нагородили званням найкращої шахістки світу
... Так само і у сестер: якщо переможуть, усі будуть щасливі і кричати як вони героїчно виступили. Іншими словами то чистий бізнес і гроші", - зокрема зазначив Адріян Михальчишин.
Нагадаємо, у квітні срібний призер Олімпійських ігор 2016 року український борець греко-римського стилю Жан Беленюк у своєму Instagram повідомив про те, що йому заборонили їхати на чемпіонат Європи зі спортивної боротьби в Росії.