Сестри Музичук вирішили взяти участь у шаховому чемпіонаті в Росії

Видання відзначає, що не так давно сестри Музичук свідомо не поїхали на чемпіонат світу в Саудівську Аравію через обмеження прав жінок у цій країні, однак до Росії вирішили їхати.

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Окрім сестер Музичук, участь в особистому чемпіонаті світу в Росії візьмуть й інші українки – Анна Ушеніна, Інна Гапоненко та Наталя Жукова.

Також, видання публыкуэ розміри призових, які мотивували наших шахісток поїхати на чемпіонат.

Так, переможниця турніру отримає 60 тис. дол., а володарка другого місця 30 тис. дол.

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Як зазначив в інтерв'ю виданню відомий львівський гросмейстер, тренер та шаховий діяч Адріян Михальчишин, міністерство має прийняти чітку позицію: або наші спортсмени їдуть на змагання в Росію, або не їдуть.

"Міністерство немає чіткої позиції. Немає чіткої політики, оскільки держава не визнає війну з Росією. Особисто мені складно їхати в Росію. Заробляти гроші туди я не поїду.

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... Так само і у сестер: якщо переможуть, усі будуть щасливі і кричати як вони героїчно виступили. Іншими словами то чистий бізнес і гроші", - зокрема зазначив Адріян Михальчишин.

Нагадаємо, у квітні срібний призер Олімпійських ігор 2016 року український борець греко-римського стилю Жан Беленюк у своєму Instagram повідомив про те, що йому заборонили їхати на чемпіонат Європи зі спортивної боротьби в Росії.