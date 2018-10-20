Українки Музичук стали призерками Клубного кубку Європи із шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Греції фінішував Клубний кубок Європи з шахів на якому виступав ряд представниць з України, повідомляє УНН із посиланням на ФШУ.
Українська жіноча команда “Федерація шахів Києва” у складі М.Музичук, Н.Жукова, Ю.Осьмак, І.Гапоненко, О.Бабій посіла 5 місце.
Лідер команди Марія Музичук посіла 2 місце у загальному заліку на першій дошці, поступившись першістю своїй сестрі Анні, яка грала за команду “Cercle d’Echecs de Monte-Carlo” — переможницю турніру.
Як повідомлялося раніше, одна із сестер Музичук була нагороджена званням найкращою шахісткою світу.