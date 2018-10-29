Сестры Музычук решили принять участие в шахматном чемпионате в России
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Шахматистки Анна и Мария Музычук примут участие в чемпионате мира в России. Мировое первенство среди женщин состоится в российском Ханты-Мансийске с 1 по 25 ноября, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Издание отмечает, что недавно сестры Музычук сознательно не поехали на чемпионат мира в Саудовскую Аравию из-за ограничений прав женщин в этой стране, однако в Россию решили ехать.
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Кроме сестер Музычук, участие в чемпионате мира в России примут и другие украинки - Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Наталья Жукова.
Также издание публикует размеры призовых, которые мотивировали наших шахматисток поехать на чемпионат.
Так, победительница турнира получит 60 тыс. долл., а обладательница второго места 30 тыс. долл.
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Как отметил в интервью изданию известный львовский гроссмейстер, тренер и шахматный деятель Адриан Михальчишин, министерство должно принять четкую позицию: или наши спортсмены едут на соревнования в Россию, или не едут.
"Министерство не имеет четкой позиции. Нет четкой политики, поскольку государство не признает войну с Россией. Лично мне сложно ехать в Россию. Зарабатывать деньги туда я не поеду.
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... Так же и у сестер: если победят, все будут счастливы и будут кричать как они героически выступили. Иными словами это чистый бизнес и деньги", - в частности отметил Адриан Михальчишин.
Напомним, в апреле серебряный призер Олимпийских игр 2016 года украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в своем Instagram сообщил о том, что ему запретили ехать на чемпионат Европы по спортивной борьбе в России.