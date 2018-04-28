Беленюку заборонили їхати на чемпіонат Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Срібний призер Олімпійських ігор 2016 року український борець греко-римського стилю Жан Беленюк у своєму Instagram повідомив про те, що йому заборонили їхати на чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, який пройде в Росії, інформує УНН.
“На Чемпіонат Європи, який пройде в російському Каспійську, на превеликий жаль, мені їхати заборонили за тиждень до виїзду! Не хочу вдаватися в подробиці, зазначу лише, що ми до останнього боролися за право їхати на ці змагання і, ручаюсь, доклали б всі свої сили, щоб підняти український прапор і на цьому всеєвропейської форумі! Було витрачено масу сил, часу, нервів і здоров’я для того, щоб підготуватися належним чином, але зараз розумію, що все було даремно...”, — написав Беленюк.
На переконання видатного спортсмена, у майбутньому все зміниться, і політична кон’юнктура в тому числі, як це було неодноразово, але ніхто не поверне спортсменам їхню молодість і можливість, будучи молодими і сильними, проявити себе.
“Чесно зізнаюся, незважаючи на те, що посміхаюся на фото, всередині „скребуть кішки“, чоловіки повинні вміти часом приховати свої справжні емоції”, — додав Жан Беленюк.
Нагадаємо, 14 березня Міністерство молоді та спорту України видало наказ про заборону участі національних збірних команд України у спортивних заходах на території Росії, аргументуючий подібний крок ефемерною “моральною відповідальністю” за виступи у РФ. Крім того, очільник відомства Ігор Жданов заявив, що українські спортсмени не братимуть участь в Універсіаді, що пройде в Росії у 2019 році. Пізніше Асоціація спортивної боротьби України повідомила про те, що українські борці виступлять на чемпіонаті Європи, потім Міністерство молоді та спорту України замінило заборону на участь в турнірах у Росії відмовою у фінансуванні виступів українських спортсменів на території РФ з державного бюджету.