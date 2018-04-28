Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 7392 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 34997 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 81864 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 60487 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 106342 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 175399 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 269421 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201464 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 266975 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286903 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 89266 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 82082 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 78312 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 58854 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 53293 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 25987 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 54597 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 352936 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 318722 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 403362 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 16961 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 23664 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 59960 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 266975 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 102942 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы

Киев • УНН

 • 17297 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в своем Instagram сообщил о том, что ему запретили ехать на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который пройдет в России, информирует УНН.

Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы

"На Чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске, к сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Было потрачено массу сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря...", - написал Беленюк.

По мнению выдающегося спортсмена, в будущем все изменится, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодыми и сильными, проявить себя.

"Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции!", - добавил Жан Беленюк.

Напомним, 14 марта Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории России, аргументируя подобный шаг эфемерной "моральной ответственностью" за выступления в РФ. Кроме того, глава ведомства Игорь Жданов заявил, что украинские спортсмены не будут принимать участие в Универсиаде, которая пройдет в России в 2019 году. Позже Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила о том, что украинские борцы выступят на чемпионате Европы, затем Министерство молодежи и спорта Украины заменило запрет на участие в турнирах в России отказом в финансировании выступлений украинских спортсменов на территории РФ из государственного бюджета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществоспортполитика
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,485.66