Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы

"На Чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске, к сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Было потрачено массу сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря...", - написал Беленюк.

По мнению выдающегося спортсмена, в будущем все изменится, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодыми и сильными, проявить себя.

"Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции!", - добавил Жан Беленюк.

Напомним, 14 марта Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории России, аргументируя подобный шаг эфемерной "моральной ответственностью" за выступления в РФ. Кроме того, глава ведомства Игорь Жданов заявил, что украинские спортсмены не будут принимать участие в Универсиаде, которая пройдет в России в 2019 году. Позже Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила о том, что украинские борцы выступят на чемпионате Европы, затем Министерство молодежи и спорта Украины заменило запрет на участие в турнирах в России отказом в финансировании выступлений украинских спортсменов на территории РФ из государственного бюджета.