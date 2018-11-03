Чотири українки перемогли на старті жіночого ЧС з шахів у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Росії стартував чемпіонат світу з шахів серед жінок. Україну представляють п'ятеро спортсменок, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Анна Музичук здолала Хамід Рамі з Бангладешу – 1:0, її сестра Марія перемогла єгиптянку Шахенду Вафа 1:0. Наталія Жукова здолала китаянку Ні, а Анна Ушеніна впоралася із спротивом вірменки Мкртчян – 1:0.
Натомість Інна Гапоненко звела внічию партію із американкою Іриною Круш.
Варто відзначити, що в кожному турі, окрім фіналу, пари учасниць зіграють по 2 партії. У разі нічийного результату переможниця пари визначиться на тай-брейку. Фіналістки зіграють чотири партії та тай-брейк у разі необхідності.
Як повідомляв УНН, шахістки Анна та Марія Музичук вирішили взяти участь у чемпіонаті світу в Росії. Світова першість серед жінок відбудеться у російському Ханти-Мансійську з 1 по 25 листопада.