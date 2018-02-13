Четыре магазина за полтора часа: в Житомире мужчину подозревают в более полусотни краж

Так, 25-летний, ранее судимый мужчина совершил около 50 краж из магазинов бытовой техники - повреждал двери или окна торгового зала после чего похищал бытовую технику.

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"В течение определенного времени в Житомире были зарегистрированы ряд краж из магазинов, аптек, кафетериев, других общественных заведений. Все эти факты были связаны между собой определенными похожими факторами и признаками, указывающими на причастность к их совершению одной и той же личности. Вор действовал ночью, причем в течение часа-полтора успевал обойти 3-4 заведения, что располагались рядом. Он повреждал двери или окна и очень быстро ориентировался в помещениях. Изъятые следовая информация и проанализированные записи камер видеонаблюдения подтвердили наши подозрения", - сообщил заместитель начальника Житомирского отдела полиции Александр Прокопчук.

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Задержали мужчину во время очередной попытки кражи. Предварительно установлено, что похищенные из одного магазина вещи - будь то телевизор, гаджеты, другая техника - молодой человек составлял в ближайшей мусорной урне или другом подобном тайнике. После краж из нескольких торговых заведений подозреваемый вызывал такси и перевозил добычу в другое место. Затем избавлялся от вещей, перепродавая их через точки сбыта.

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Досудебное расследование продолжается по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству подозреваемому может грозить от 3 до 6 лет заключения.