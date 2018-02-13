Чотири магазини за півтори години: у Житомирі чоловіка підозрюють у понад півсотні крадіжок
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Чоловіка, якого підозрюють у понад 50 крадіжок з магазинів побутової техніки, затримали у Житомирі, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
Так, 25-річний, раніше судимий чоловік, здійснив близько 50 крадіжок з магазинів побутової техніки - пошкоджував двері або вікна торгового залу після чого викрадав побутову техінку.
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"Протягом певного часу у Житомирі були зареєстрована низка крадіжок з магазинів, аптек, кафетеріїв, інших громадських закладів. Усі ці факти були пов’язані між собою певними схожими факторами та ознаками, що вказували на причетність до їх скоєння однієї й тієї ж особи. Злодій діяв уночі, причому упродовж години-півтори встигав обійти подекуди 3-4 заклади, що розташовувались поруч. Пошкоджував двері або вікна і дуже швидко орієнтувався у приміщеннях. Вилучені слідова інформація та проаналізовані записи камер відеоспостереження підтвердили наші підозри", - повідомив заступник начальника Житомирського відділу поліції Олександр Прокопчук.
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Затримали чоловіка під час чергової спроби крадіжки. Попередньо з’ясовано, що викрадені з одного магазину речі – будь то телевізор, ґаджети, інша техніка – молодик складав у найближчу сміттєву урну або іншу подібну схованку. Після крадіжок з кількох торгових закладів підозрюваний викликав таксі і перевозив здобич в інше місце. Потім позбувався речей, перепродаючи їх через точки збуту.
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Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством підозрюваному може загрожувати від 3 до 6 років ув’язнення.