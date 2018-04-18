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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Четыре человека госпитализированы в результате нападения ученика с ножом на школу в Башкирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Четыре человека госпитализированы после инцидента в российской школе №1 башкирского города Стерлитамак. Об этом изданию ТАСС сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Светлана Кускарбекова, передает УНН.

Четыре человека госпитализированы в результате нападения ученика с ножом на школу в Башкирии

"По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамак, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется", - сказала Кускарбекова.

Пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу номер один Стерлитамака, одиного из них сейчас оперируют, сообщили изданию в приемном отделении больницы.

"Трое детей, один взрослый, (в состоянии - ред.) средней тяжести. Одного (оперируют - ред.), взрослого", - пояснили в приемной.

В администрации школы №1 подтвердили факт нападения, однако отказались от комментариев.

"Это было у нас. Мы пока никаких комментариев не даем: сейчас у нас работает Следственный комитет и вся администрация города", - сказал представитель учебного заведения.

Занятия в школе отменены, детей отправили домой, сообщили ученики школы.

Как поивдомляв УНН, в Стерлитамак в российской Республике Башкортостан школьник напал с ножом на одноклассниц, а затем устроил пожар в школе.

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