Четыре человека госпитализированы в результате нападения ученика с ножом на школу в Башкирии

"По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамак, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется", - сказала Кускарбекова.



Пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу номер один Стерлитамака, одиного из них сейчас оперируют, сообщили изданию в приемном отделении больницы.



"Трое детей, один взрослый, (в состоянии - ред.) средней тяжести. Одного (оперируют - ред.), взрослого", - пояснили в приемной.



В администрации школы №1 подтвердили факт нападения, однако отказались от комментариев.



"Это было у нас. Мы пока никаких комментариев не даем: сейчас у нас работает Следственный комитет и вся администрация города", - сказал представитель учебного заведения.



Занятия в школе отменены, детей отправили домой, сообщили ученики школы.



Как поивдомляв УНН, в Стерлитамак в российской Республике Башкортостан школьник напал с ножом на одноклассниц, а затем устроил пожар в школе.



