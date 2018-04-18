Чотири людини госпіталізовані внаслідок нападу учня з ножем на школу в Башкирії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Чотири людини госпіталізовані після інциденту у російській школі №1 башкирського міста Стерлітамак. Про це виданню ТАСС повідомила прес-секретар міністерства охорони здоров'я республіки Світлана Кускарбекова, передає УНН.
"За нашою інформацією, четверо постраждалих доставлені в лікарню міста Стерлітамак, з них троє дітей. Стан усіх оцінюється як середньої тяжкості. Характер травм уточнюється", - сказала Кускарбекова.
Постраждалі госпіталізовані в клінічну лікарню номер один Стерлитамака, одного з них зараз оперують, повідомили виданню в приймальному відділенні лікарні.
"Троє дітей, один дорослий, (в стані - ред.) середньої тяжкості. Одного (оперують - ред.), дорослого", - пояснили в приймальні.
В адміністрації школи №1 підтвердили факт нападу, однак відмовилися від коментарів.
"Це було у нас. Ми поки ніяких коментарів не даємо: зараз у нас працює Слідчий комітет і вся адміністрація міста", - сказав представник навчального закладу.
Заняття в школі скасовані, дітей відправили додому, повідомили учні школи.
Як поівдомляв УНН, у Стерлітамаку в російській Республіці Башкортостан школяр напав з ножем на однокласниць, а потім влаштував пожежу в школі.