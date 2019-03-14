Черный ящик с эфиопского Boeing 737 MAX 8 отправили во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Бортовые самописцы с разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX 8 отправили для анализа во Францию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Ethiopian Airlines в Twitter.
Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию несчастных случаев улетела с черным ящиком разбитого самолета в Париж, где будет осуществляться дальнейшее расследование.
О возможности передачи бортовых самописцев европейским странам Ethiopian Airlines заявляли вчера. По словам пресс-службы национальной авиационной компании, Эфиопия не имеет достаточно мощностей для самостоятельного анализа данных.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в среду объявил о запрете полетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
Американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии.
Напомним, в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8. Он вылетел из Адди-Ассбебы с 157 пассажирами на борту, которые должны были прибыть в столице Кении Найроби. Самолет упал на поле за аэропортом сразу после взлета.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing. В частности, среди погибших было 22 работника ООН и польский дипломат.
После этой трагедии от обслуживания Boeing 737 MAX 8 отказалась ряд стран Европы и Азии.