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Чорну скриньку з ефіопського Boeing 737 MAX 8 відправили до Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Бортові самописці з розбитого в Ефіопії літака Boeing 737 MAX 8 відправили для аналізу до Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Ethiopian Airlines у Twitter.

Чорну скриньку з ефіопського Boeing 737 MAX 8 відправили до Франції

Ефіопська делегація на чолі з Бюро з розслідування нещасних випадків відлетіла з чорною скринькою розбитого літака до Парижа, де здійснюватиметься подальше розслідування.

Про можливість передачі бортових самописців європейським країнам Ethiopian Airlines заявляли вчора. За словами прес-служби національної авіаційної компанії, Ефіопія не має достатньо потужностей для самостійного аналізу даних.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в середу оголосив про заборону польотів Boeing 737 MAX 8 і MAX 9.

Американська корпорація Boeing скасувала заплановану на 13 березня презентацію широкофюзеляжного літака Boeing 777x у зв'язку з катастрофою Boeing 737 Max в Ефіопії. 

Нагадаємо, в Ефіопії розбився літак Boeing 737 MAX 8. Він вилетів із Адді-Ассбеби із 157 людьми на борту, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак впав на полі за аеропортом одразу після зльоту.

Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing. Зокрема серед загиблих були 22 працівника ООН і польський дипломат.

Після цієї трагедії від обслуговування Boeing 737 MAX 8 відмовилась низка країн Європи та Азії.

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