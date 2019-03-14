Чорну скриньку з ефіопського Boeing 737 MAX 8 відправили до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Бортові самописці з розбитого в Ефіопії літака Boeing 737 MAX 8 відправили для аналізу до Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Ethiopian Airlines у Twitter.
Ефіопська делегація на чолі з Бюро з розслідування нещасних випадків відлетіла з чорною скринькою розбитого літака до Парижа, де здійснюватиметься подальше розслідування.
Про можливість передачі бортових самописців європейським країнам Ethiopian Airlines заявляли вчора. За словами прес-служби національної авіаційної компанії, Ефіопія не має достатньо потужностей для самостійного аналізу даних.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в середу оголосив про заборону польотів Boeing 737 MAX 8 і MAX 9.
Американська корпорація Boeing скасувала заплановану на 13 березня презентацію широкофюзеляжного літака Boeing 777x у зв'язку з катастрофою Boeing 737 Max в Ефіопії.
Нагадаємо, в Ефіопії розбився літак Boeing 737 MAX 8. Він вилетів із Адді-Ассбеби із 157 людьми на борту, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак впав на полі за аеропортом одразу після зльоту.
Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing. Зокрема серед загиблих були 22 працівника ООН і польський дипломат.
Після цієї трагедії від обслуговування Boeing 737 MAX 8 відмовилась низка країн Європи та Азії.